El déficit público se dispara un 17% en la primera mitad del año La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / R. C. El desvío fiscal se sitúa por encima del 2%, su objetivo para todo el año, aunque el del Estado cae un 20% en julio JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Martes, 10 septiembre 2019, 14:09

Las cuentas de las Adminitraciones Públicas han cerrado la primera mitad del año con un déficit que ya supera el objetivo marcado por el Gobierno para todo el año: el 2% del PIB. Hasta el mes de julio, el desfase de las cuentas se ha situado en el 2,1% tras incrementarse más de un 17% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Todos los ámbitos públicos (Estado, comunidades autónomas y Seguridad Social) han visto cómo se ensanchaba su déficit en el primer semestre, según los datos del Ministerio de Hacienda.

El dato llega en un contexto marcado por la parálisis política tras las elecciones del pasado 28 de abril, así como por la prórroga de los Presupuestos del Estado de 2018, que son los que aún siguen en vigor sin visos de que haya un nuevo proyecto de cuentas públicas a la vista. Además, este mayor descuadre ha coincidido con algunas de las medidas de carácter económico más relevantes aprobadas por el Ejecutivo a principios de año, como la subida de sueldo de los funcionarios o la revalorización de las pensiones por encima del mínimo legal del 0,25%.

A pesar de este contratiempo, en Hacienda aclaran que en este registro no se incluyen las cifras de las corporaciones locales, que vienen registrando superávit durante los últimos siete años, y añade que la comparación con el mismo periodo de 2018 no es homogénea, dado que la subida de las pensiones y del salario de los funcionarios no tiene equivalencia en los primeros meses del año pasado. En términos absolutos, el déficit se ha situado en los 26.330 millones de euros, excluida la ayuda otorgada a la banca en el peor momento de la crisis.

En el caso de la Administración Central, ha registrado un déficit del 0,92% del PIB, hasta cerca de 11.600 millones de euros. Las comunidades autónomas acumulan un desvío fiscal de casi 8.000 millones de euros, un 0,63% del PIB, frente al 0,6% del año pasdo por esas fechas. Aunque los ingresos han crecido, lo han hecho en mayor medida los gastos, incluidos los de carácter social, tal y como recuerda Hacienda. En cuando a la Seguridad Social mantiene un déficit de 8.516 millones, un 0,68% del PIB, debido a que el auge del gasto en pensiones ha sido del 7,5% a pesar del incremento del 8,5% de los ignresos fundamentalmente por cotizaciones.

De cara a los próximos meses, Hacienda espera que la tendencia se vaya «suavizando» y no se dispare el déficit a final de año. De hecho, en el mes de julio, el déficit del Estado ha mejorado un 20% y se ha situado en el 1,11% del PIB.