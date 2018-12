FISCALIDAD EN PRO DE LA MATERNIDAD

En un país como España, con un envejecimiento acelerado, hacen falta políticas de fomento de la natalidad y de promoción de la familia. Los datos muestran que, en los nueve primeros meses de 2018, los procesos de maternidad cubiertos por la Seguridad Social cayeron un 5,8% respecto a 2017, año en que el descenso fue del 4,6%. Una de las herramientas más eficaces es la fiscal y a la que más obstáculos ponen. Valga como ejemplo que las prestaciones sociales se canalizan a través del sistema tributario, ligadas al pago de un impuesto como el de la Renta o a las cotizaciones. Así, se aplica en la mayor parte de los casos una fiscalidad 'bumerán': al mismo tiempo que el Estado concede una prestación por valor de 1 euro, automáticamente le retornan, de media, 0,15 céntimos, en forma de retención de IRPF. Por tanto, la prestación real no es de 1 euro, sino de 0,85 céntimos.

Esta dudosa práctica se ha cuestionado en varias ocasiones, y ha llegado al Tribunal Supremo. Éste determinó que las prestaciones públicas por maternidad, que reciben los padres trabajadores (madres en un 98%) durante la baja tras el nacimiento de un hijo, estén exentas del IRPF, en contra del criterio del fisco.

Esta paga de carácter contributivo gravada con el IRPF presenta las consiguientes diferencias de escala en los tramos autonómicos. La aplicación de la sentencia genera dos problemas: uno presupuestario, en torno a la contabilización de unos ingresos indebidamente cobrados en el plazo de prescripción tributaria (cuatro años). Y otro, de dónde sacar la liquidez para afrontar las devoluciones, especialmente en comunidades que anden escasas de ella.

Tras haber habilitado la ventana de devoluciones, podría aumentar una décima de PIB el déficit de 2018, con lo que sería aun más difícil cumplir con el objetivo del 2,2% pactado con la Comisión Europea. Pero, sobre todo, el problema está en disponer de la liquidez necesaria en el último mes del año, con unos recursos muy limitados, y sin haber aprobado un presupuesto para 2019.

Más allá del atolladero para la Administración, esto supone que a miles de madres que hayan realizado la Declaración de IRPF se les devolverán entre 1.500 y 2.500 euros. La prestación promedio por solicitante se sitúa en 5.660 euros, frente a los 5.516 de 2017. Esto se debe a que el número de perceptores ha bajado más de lo que lo ha hecho el monto total, que asciende a 1.069 millones.

Las regiones más afectadas son las que ofrecen una prestación per cápita más alta, como Madrid, Baleares, Cataluña, Aragón y La Rioja (entre 5.800 y 6.800 euros), sin contar a las forales, que tienen legislación propia en materia de tributación por prestaciones públicas, además de tipos marginales del IRPF más elevados. Por el lado contrario, se reclamarían menores cantidades en Andalucía, Extremadura, Galicia y Murcia, pero en las dos primeras el tipo marginal es más alto.

En suma, devolver lo que no le pertenece constituye el principal deber de Hacienda, aunque no resulte de su gusto. Ha ocurrido en numerosas ocasiones, una de las más importantes la del 'céntimo sanitario'. Esta vez, no ha hecho falta acudir a la justicia europea para proteger al contribuyente español. Así de claro era el abuso.