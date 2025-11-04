LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El presidente de Telefónica, Marc Murtra. Reuters

Telefónica reduce a la mitad su dividendo para 2026 y se desploma en Bolsa por debajo de los 4 euros

La teleco que preside Marc Murtra registra un beneficio neto un 46% inferior al del año pasado, hasta los 828 millones en los nueve primeros meses del año

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:10

Comenta

Telefónica reducirá a la mitad el pago de dividendo en 2026 como medida principal de su Plan Estratégico que presenta este martes a los inversores. ... De los 0,30 euros por acción pasará a los 0,15 euros a partir del año que viene y, a consecuencia, nada más abrir los mercados la acción se ha desplomado por debajo de los 4 euros hasta su nivel más bajo desde el pasado mes de abril. En 2025 se mantendrá el dividendo como estaba previsto (0,30 euros en dos pagos), pero en 2026 se hará un solo pago de 0,15 euros en junio de 2027, según indicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

