Telefónica reduce a la mitad su dividendo para 2026 y se desploma en Bolsa por debajo de los 4 euros

Telefónica reducirá a la mitad el pago de dividendo en 2026 como medida principal de su Plan Estratégico que presenta este martes a los inversores. ... De los 0,30 euros por acción pasará a los 0,15 euros a partir del año que viene y, a consecuencia, nada más abrir los mercados la acción se ha desplomado por debajo de los 4 euros hasta su nivel más bajo desde el pasado mes de abril. En 2025 se mantendrá el dividendo como estaba previsto (0,30 euros en dos pagos), pero en 2026 se hará un solo pago de 0,15 euros en junio de 2027, según indicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operadora presidida por Marc Murtra ha visto caer sus beneficios un 46% hasta los 828 millones de euros entre enero y septiembre. Además, obtuvo unas pérdidas netas atribuidas de 1.080 millones, frente al beneficio de 954 millones al cierre de septiembre de 2024. La compañía achaca estas cifras a la venta de sus filiales en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador y cifra el impacto contable en 1.909 millones de euros en el acumulado hasta septiembre.

Esta fecha estaba marcada en rojo en el calendario desde hacía semanas. Marc Murtra presentará durante la jornada a analistas del mercado y a los medios de comunicación su hoja de ruta para los próximos cinco años con la vista puesta en la consolidación del sector para darle un futuro europeo a Telefónica.

Hace días se comenzó a analizar dentro del sector la reducción del dividendo sería uno de los pilares sobre los que se asentaría el plan estratégico que la multinacional ha hecho público este martes. La decisión se justificaba, según las fuentes, en que la rentabilidad por dividendo de la operadora es una de las más altas y de esta forma se pondría al nivel de sus competidores. Con este recorte se podría generar flujo de caja con el que afrontar compras de otros operadores. Actualmente la compañía dedica unos 1.600 millones de euros al dividendo, con dos pagos al accionista al año de 0,15 euros por acción, 0,30 euros en total por cada título.

La consolidación del sector es el mantra de Murtra desde que puso un pie en Telefónica. El sector teleco está en una situación muy complicada desde hace 10 años. Los ingresos que antes le llegaban por servicios que aportaban valor como la mensajería o la televisión, los han captado ahora grandes plataformas como Netflix o WhatsApp -incluso las llamadas, sobre todo si la persona sale del país-. Pero al mismo tiempo, las grandes operadoras han tenido que realizar inversiones millonarias para desplegar la fibra, el 5G y después vendrá el 6G. «La ecuación económica es muy compleja, solo puede abordarse si hay una consolidación», explica Juan Felipe Jung, profesor de Economía de Comillas-Icade.

La teleco registró un beneficio neto de 828 millones millones en los nueve primeros meses del año, un 45,9% inferior al del mismo periodo de un año antes, y ha registrado unos ingresos de 26.970 millones de euros en los primeros nueve meses del curso, lo que supone una variación interanual orgánica del 1,1%. Telefónica, ha mantenido sus objetivos para este año de ingresos, ebitda, capex y dividendo que, sin embargo, ha rebajado a la mitad para 2026, tras publicar su nuevo plan estratégico.