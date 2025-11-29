LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Aviones Airbus de la aerolínea de Avianca. EFE

Todo lo que se sabe de los problemas de Airbus: cancelaciones, retrasos y caos con los aviones

La compañía gala ha llamado a revisión cerca de 6.000 aeronaves para actualizar su software

José A. González

José A. González

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:19

«El análisis de un evento reciente que involucró a un avión de la familia A320 ha revelado que la radiación solar intensa puede corromper ... datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo». Así da comienzo el comunicado de prensa que el viernes remitió Airbus a los medios de comunicación a primera hora de la noche. Horas antes lo conocían las aerolíneas y las autoridades regulatorias. También las medidas a implementar y sus consecuencias. «Estas recomendaciones provocarán interrupciones operativas para pasajeros y clientes», añade el texto. Desde este viernes -uno de los fines de semana con más movimiento aéreo en Estados Unidos por la festividad de Acción de Gracias-, 6.000 aviones -los de la familia A320- de uno de los gigantes europeos de la aeronáutica se quedan en tierra y están provocando retrasos y cancelaciones en diferentes aeropuertos internacionales. En los aeródromos españoles, por el momento, no se registra ninguna incidencia e Iberia «no prevé» modificaciones «tras estar toda la noche trabajando».

