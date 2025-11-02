El análisis profundo bajo las alfombras de Telefónica toca su fin: Murtra presenta al mundo sus planes

Telefónica se viste de largo para presentar sus planes para los próximos años. El martes 4 de noviembre es la fecha marcada en rojo en ... el calendario no solo de los 100.000 empleados de la operadora en el mundo (25.000 en España), sino de sus mayores competidores, además de cientos de periodistas, analistas y del mercado en general. Marc Murtra, a escasos dos meses de cumplirse un año de su arrolladora llegada como presidente de la primera compañía de telecomunicaciones del país, en sustitución de José María Álvarez-Pallete, mostrará sus cartas tras haber llevado a cabo una «revisión profunda y estratégica» de todo el negocio durante estos meses.

Cuántos de los secretos guardados bajo llave durante este tiempo se desvelarán es la duda fundamental a tan solo 48 horas de la cita. Sobre la mesa hay muchos temas relevantes, pero dos principales flotan en el ambiente con más ruido que otros: un posible ERE que aligere la estructura de la compañía y la compra de alguna 'teleco' que le impulse en su xplan de consolidación.

El plan de despidos se da por descontado en el mercado y entre los analistas. La elevada carga estructural de la operadora, con más de 25.000 personas contratadas en España, supone un coste que en este momento de necesidad de efectivo convendría reducir. Aún así, fuentes del sector aseguran que la cuota de mercado de Telefónica a nivel empresarial es tan elevada (alrededor del 75%) que necesita mucho personal en algunas áreas. Por tanto, en caso de llevar a cabo un ERE para toda la compañía y que hubiera muchas salidas en esta parte, «habría que terminar subcontratando algunos servicios», lo que -precisan- haría que el ahorro de costes no fuera tan directo.

«Esperamos un compromiso firme de reducción de personal en un contexto de mercado -automatización de procesos, inteligencia artificial (IA), ralentización inversora tras el 5G- que favorece el lanzamiento de algún ERE o programa de bajas incentivadas (PSI) para hacer sostenibles los márgenes», explica un analista consultado por este periódico.

La consolidación del sector es el mantra de Murtra desde que puso un pie en Telefónica, ya que está en una situación muy complicada desde hace diez años. Los ingresos que antes le llegaban por servicios que aportaban valor, como la mensajería o la televisión, los han captado ahora grandes plataformas como Netflix o WhatsApp -incluso las llamadas, sobre todo si la persona sale del país-. Pero al mismo tiempo las grandes operadoras han tenido que realizar inversiones millonarias para desplegar la fibra, el 5G y después vendrá el 6G. «La ecuación económica es muy compleja, solo puede abordarse si hay una consolidación», explica Juan Felipe Jung, profesor de Economía de Comillas-Icade.

La falta de agilidad de Europa

Para el profesor, la compra de Vodafone sería «un paso natural» para que España cuente finalmente con dos grandes jugadores: Telefónica y Vodafone, por un lado, y MasOrange, por otro. El único problema que observa -más allá de los cerca de 15.000 millones en los que se valora ahora mismo la operadora propiedad de Zegona- son los plazos de Europa. «La Comisión Europea sigue pensando que cuantas más operadoras, mejor, y el mercado está demostrando que esto no funciona en el mundo de las telecos porque cuanto más pequeños, más débiles», indica Jung.

Aunque todas las piezas encajaran y Bruselas diera el 'ok', Telefónica se enfrenta al dilema de cómo pagar esta compra o la de 1&1, la operadora alemana que también está en las quinielas. Pese a las ventas en Hispanoamérica, ese dinero no es suficiente para ir de compras sin pedir financiación externa. Y solo hay dos formas: o con una ampliación de capital o con un recorte de los dividendos. Fuentes del sector aseguran que ambas opciones ya se han estado valorando con los principales accionistas (el Estado a través de la Sepi, los saudíes de STC y CriteriaCaixa) y Bloomberg aseguró el pasado viernes que el recorte de dividendos ya está incluido en el plan que se presentará el martes. Quedan apenas 48 horas para descubrir si Murtra desvela todas sus cartas o se guarda algún as en la manga.