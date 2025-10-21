LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mercancías en el puerto de BIlbao. Reuters

El 62% de las empresas subirán los precios en 2026, sobre todo el comercio y la alimentación por los aranceles

Las compañías perciben la situación política como el «principal riesgo» de la economía española, seguido del incremento de los costes laborales y la escasez de mano de obra, según un informe de la Cámara de Comercio

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 11:52

Comenta

Los aranceles están condicionando las perspectivas de ventas de las empresas españolas. Aunque la mayoría de las empresas espera un aumento de sus ventas en ... España en 2026, así como de las exportaciones pese a los aranceles impuestos por EE UU, se prevé un repunte de los precios de venta de los bienes y servicios. Así lo indica el 'Estudio sobre clima empresarial en España' presentado este martes por el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, en Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una calagurritana en un pueblo de Soria tras un incendio de su vivienda
  2. 2 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  3. 3

    Lo tradicional no pasa de moda
  4. 4 Todos los anuncios del alcalde: de las 100 viviendas de alquiler protegido al centro comunitario y juvenil de Madre de Dios
  5. 5 Detenido un hombre que vendía drogas a menores en su domicilio de Logroño
  6. 6 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  7. 7 El PSOE propondrá a Andreu para sustituir a Fernández Vara en la Mesa del Senado
  8. 8

    La cadena Bestprice será la encargada del proyecto de hotel que se tramita en el antiguo Casino
  9. 9

    Escobar confirma la adquisición de los dos edificios de Comandancia
  10. 10 Los agentes de Policía Nacional descartan que la muerte de Mercedes cuadrara con un suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El 62% de las empresas subirán los precios en 2026, sobre todo el comercio y la alimentación por los aranceles

El 62% de las empresas subirán los precios en 2026, sobre todo el comercio y la alimentación por los aranceles