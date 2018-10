Las empresas que impidan la conciliación serán multadas con hasta 50.000 euros El Congreso da luz verde para tramitar una ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres, con cuotas de cargos y sanciones por no cumplir E.MARTÍNEZ MADRID. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:37

El Pleno del Congreso dio ayer luz verde, prácticamente por unanimidad, a la tramitación una proposición de ley del PSOE para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el trabajo. Una de las mayores novedades que incluye es un régimen de infracciones y sanciones de hasta 50.000 euros para las empresas que impidan la conciliación.

Así, los empleados tendrán el derecho a permisos para el cuidado de los hijos y a conciliar su vida laboral y familiar, además de que se garantizará que las mujeres puedan promocionar debidamente. Estas cuestiones relativas al cuidado de los hijos o la suspensión de los contratos no indefinidos por maternidad harán referencia al trabajo tanto público como privado y autónomo. Establecer sanciones económicas si no se llevan a cabo estas medidas es el verdadero paso adelante de esta futura ley, pues las recomendaciones de los últimos años se convertirán en obligaciones a riesgo de cometer una infracción. La diputada socialista y presidenta de la Comisión de Igualdad, Pilar Cancela, lo explicó al afirmar que «las meras declaraciones no son suficientes» porque son necesarias «herramientas eficaces para su cumplimiento».

El articulado incluye tres tipos de sanciones: leves, graves y muy graves. Será la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el organismo que determine en qué categoría se enmarca cada infracción. Y así se establecerá la escala de multa económica, que no obstante tendrá en cuenta factores como el tamaño y facturación de la empresa y el número de empleados. De esta forma será de entre 60 y 625 euros para las faltas leves, de 626 a 6.250 euros para las graves y de 6.251 a 50.000 euros para las conductas muy graves.

Directiva femenina

Asimismo, la norma de 49 artículos obligará a incluir una cuota femenina en los órganos de decisión de las empresas y multará a aquellas que extingan un contrato durante el embarazo de una empleada, entre otras situaciones a prohibir. Pese a ello, la oposición la considera solo «un parche» y ya anunciaron enmiendas para modificar el texto.

Haciendo un repaso por toda la normativa laboral esta iniciativa afecta a siete leyes, tres reales decretos y siete directivas comunitarias, buscando «revertir» la situación de discriminación que sufre la mujer en el mercado laboral, según explicó Cancela. «Solo el 7,67% de los hombres se coge una reducción de jornada» por cuidados o conciliación familiar, lo que representa que la brecha de género en España supone un 11%, la diferencia salarial un 22% y que el 64% de los trabajadores con sueldos más bajos son mujeres. Son datos demoledores», apuntó la diputada socialista.