Depósitos y cuentas para sacar rentabilidad este verano A pesar de los tipos al cero por ciento, todavía es posible encontrar productos que ofrecen una rentabilidad por encima de la media CRISTINA CASILLAS MADRID. Domingo, 22 julio 2018, 00:15

Los depósitos no han atravesado por su mejor momento durante los últimos años. Y es que hasta la crisis financiera, las imposiciones a plazo fijo eran los productos preferidos por las familias para invertir sus ahorros. Su atractivo era una rentabilidad interesante que se lograba sin incurrir en riesgos. Pero a pesar de la escasa remuneración que ofrecen actualmente, el depósito sigue siendo el activo que acumula más dinero de los españoles, al representar, junto al efectivo, un 40% del total. Por su parte, el patrimonio ahorrado en cuentas a la vista y productos financieros similares ha crecido un 11% hasta 589.055 millones.

José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB) señala que «los datos sobre la evolución de los depósitos reflejan la seguridad y confianza de los clientes en los bancos, que hacen un importante esfuerzo para no trasladarles la penalización que ellos sufren por tener sus propios depósitos en el BCE».

Depósitos rentables

En este desierto de rentabilidad, el ahorrador más conservador puede encontrar ciertos oasis, que proceden de entidades extranjeras que empiezan a operar en España y que persiguen el doble objetivo de captar clientes y su pasivo, pero también darse a conocer. O bien, de entidades 'online' sin oficinas físicas, con menores costes de mantenimiento y de personal por lo que pueden ofrecer un plus de rentabilidad. María Valero, experta de iAhorro, reitera esta idea: «Para encontrar los mejores depósitos hay que poner la vista en el extranjero. La plataforma Raisin permite el acceso a depósitos en entidades europeas pudiendo alcanzar el 2% de rentabilidad, pero a plazos altos. Igualmente hablamos de Banco Mediolanum, CA Consumer Finance o Banca Farmacfatoring que también son entidades extranjeras». Javier Mezcua, experto de HelpMyCash.com, es de la misma opinión al asegurar que «si queremos ofertas atractivas, tenemos que buscarlas en la banca 'online' y en la banca extranjera y, sobre todo, apostar por plazos de más de un año».

Entre los primeros se encuentran todos los depósitos de Banca Farmafactoring, con rentabilidades que abarcan desde el 0,70% para las imposiciones a 12 meses hasta el 1,25% a 60 meses. Banco Finantia Sonfiloc también ofrece remuneraciones muy competitivas, desde el 0,8% a un año hasta el 1,28% a cinco años. Banco Pichincha ha entrado con fuerza en el mercado, con una remuneración del 0,8% a 12 meses, mientras que Credit Agricole juega tanto en el corto plazo, con una rentabilidad del 0,7% a 6 meses hasta el largo plazo, un 1,25% a 36 meses. Dentro del segundo apartado, destaca la Cuenta Open, de Openbank con una rentabilidad del 1,75% los tres primeros meses.

Si lo que busca el ahorrador es más plazo, lo puede encontrar en EBN Banco, cuyas imposiciones a plazo fijo se mueven en rentabilidades que abarcan desde el 0,6% a seis meses hasta el 1,46% a 5 años. Wizink es otro clásico dentro de los depósitos más rentables: un 0,85% a 18 meses.

A estos hay que añadir los depósitos que se comercializan a través de la plataforma Raisin, que actúa como un supermercado donde se pueden contratar depósitos de otros países (Italia, Bélgica, Malta) con rentabilidades por encima de la media española. FIMBank 3 meses (0,96% TAE), Banca Sistema 10 años (1,84% TAE) o Younited Credit que acaba de aumentar el tipo de interés de su depósito a 3 años hasta el 1,35% TAE. Desde Raisin señalan que cada vez más ahorradores españoles invierten a través de ellos: «Los españoles se han dado cuenta de que los productos de ahorro europeos tienen las mismas garantías y seguridad que los productos que ofrecen los bancos españoles. Eso sí, con rentabilidades que suponen hasta 15 veces más que la media pagada en España».

Desde Raisin explican que España es el país de la Unión Europea que actualmente menos paga por sus depósitos (la media está en un 0,08% TAE) mientras que en otros países como Francia, Portugal, Italia... se ofrecen rentabilidades mucho mayores. En la UE hay libre circulación de capitales y no todos los mercados europeos ofrecen la misma cantidad por sus depósitos. Son varios los factores que pueden influir en que un banco pueda ofrecer una rentabilidad u otra por sus productos de ahorro como puede ser la competencia que existe entre las diferentes entidades de una región para captar pasivo o el margen de intermediación. «Nosotros trabajamos con aquellos que ofrecen rentabilidades más altas y le damos la oportunidad al ahorrador español de poder acceder a ellas sin la necesidad de moverse de su casa», señalan desde la plataforma.

Cuentas, la alternativa

En cambio, los bancos nacionales han sacado su artillería en el mercado de cuentas. Hasta seis entidades regalan dinero por abrir una cuenta y domiciliar en ella la nómina. BBVA acaba de lanzar el Plan C, que regala 100 euros por domiciliar la nómina, pero, además, están las ofertas de Imagin Bank, también de 100 euros, dependiendo de la nómina, Abanca, hace lo propio con 150 euros, y también destacan Openbank, Unicaja y Caja España-Duero. Además, Self Bank regala 50 euros a gastar en determinados comercios a cambio de domiciliar los recibos. Para Mezcua esta iniciativa persigue captar clientes descontentos del Santander, justo en el momento en que la entidad que preside Ana Botín vuelve a empeorar las condiciones de su Cuenta 1 2 3.

Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto, señala que esta es una práctica cada vez más habitual y que persiguen el doble objetivo de captar un cliente y vincularse con él. No obstante, Valero advierte de que es un reclamo, «una forma de aumentar el atractivo del producto» y aconseja no dejarse llevar por el regalo ya que se pierde objetividad al contratarlo. «Conviene valorar bien qué implica contratar ese producto con qué condiciones y qué costes, sin olvidar que esos regalos también están sometidos a fiscalidad», asevera.

Respecto a estas ofertas, González destaca que la principal ventaja es que el dinero está disponible y muchas no cobran comisiones. «Eso sí, en un contexto de bajos tipos de interés no podemos esperar extratipos ya que a día de hoy muchas de estas ofertas exigen una gran vinculación con el cliente y, además, ponen límites a la cantidad sujeta de remuneración». A la hora de contratar un producto u otro, Valero hace la misma recomendación independientemente de que sea un depósito o una cuenta: «El ahorrador debe documentarse bien sobre las opciones, comprar y decidir qué producto encaja mejor con su perfil y tener claro que altas rentabilidades sin asumir riesgo no son posibles hoy día».