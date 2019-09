Cómo debo actuar si tengo un accidente con un patinete eléctrico

Se estima que circulan más de 20.000 patinetes eléctricos por las ciudades españolas, y se prevé que este número aumente. Mientras la DGT prepara una normativa específica para su uso, más de 20 ciudades ya han publicado ordenanzas propias. Martes, 3 septiembre 2019, 12:03

Los vehículos de movilidad personal o urbana han llegado para quedarse, con el patinete eléctrico a la cabeza. Este vehículo es el más vendido, por delante de los segways o los hoverboards, y comenzó a popularizarse hace apenas dos años, llegando a multiplicarse enormemente en las vías urbanas en este tiempo. Se calcula que hay más de 20.000 patinetes eléctricos en circulación actualmente en las ciudades españolas y este número, junto con su capacidad para desarrollar grandes velocidades circulando a escasos metros de los peatones, ha generado una creciente siniestralidad.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, el año pasado se registraron al menos 273 accidentes y cinco atropellos mortales con patinete eléctrico, y esto sin contar con los datos no registrados en algunas municipalidades. Además, pese a que parecen un vehículo bastante frágil, en más del 70% de los casos los causantes de los accidentes son los conductores de patinete eléctrico.

Según la Fiscalía se prevé que la siniestralidad aumente, y mientras la DGT trabaja en una normativa específica para regular el uso de estos vehículos de movilidad personal, una veintena de municipios han creado normativas municipales específicas para establecer sus propias reglas del juego, y otros están trabajando en ello.

Sin embargo, los patinetes eléctricos siguen estando en una especie de limbo allí donde no existen ordenanzas municipales que regulen su uso. De hecho, al no existir la obligatoriedad de tener seguro -excepto para las empresas de alquiler-, una parte importante de los conductores de patinete causantes de siniestros se libran de su responsabilidad debido a la falta de denuncia por no conocerse su identidad, pues tampoco existe obligatoriedad de registrar la posesión de un vehículo de movilidad personal.

En este contexto es bastante normal preguntarse «y si mientras conduzco mi coche me veo implicado en un accidente con un patinete eléctrico y no soy responsable, ¿cómo debo actuar?» o «¿qué necesito para reclamar?». En este caso, lo primero que se debe hacer es averiguar quién es el conductor del vehículo o al menos obtener los datos personales básicos de este. Si dispone de seguro de responsabilidad civil, será necesario conocer sus datos completos pues, aunque no es obligatorio para particulares, las empresas de alquiler de estos vehículos sí deben contar con un seguro propio que tendrá que hacerse cargo de cualquier incidencia.

Si no hay seguro de ningún tipo y la persona causante del accidente no quiere admitir su culpa, será necesario llamar a la policía local para que pueda hacerse cargo de la escena del siniestro, y determinar responsabilidades. En cualquier caso, tendremos que recurrir a la justicia y dirigir las acciones legales pertinentes contra el conductor del patinete eléctrico y su patrimonio. La mayor parte de los seguros para coches disponen de cobertura de defensa jurídica que se encargará de realizar las gestiones precisas para denunciar y llevar a término el proceso. Nosotros, como conductores del otro vehículo implicado, podemos ocuparnos de localizar a posibles testigos y hacer fotografías de la zona, en caso de que no esté bien señalizada.

Entre los daños y perjuicios que podemos reclamar se encuentran los daños físicos, pero también los materiales. Los primeros debemos acreditarlos con un parte de lesiones, y los segundos a través de la peritación de nuestro seguro.

Lo más recomendable es llegar a un acuerdo amistoso y obtener una indemnización del conductor del patinete para cubrir nuestra situación -si fue necesario un periodo para recuperación, si existen secuelas, etc.-, sobre todo si va a responder el seguro del patinete, en caso de que lo haya.

A la espera de que la situación de alegalidad de los patinetes eléctricos cambie, y que la DGT presente su propuesta para regular este escenario, conviene conducir con prudencia por las zonas donde transitan estos vehículos de movilidad personal.