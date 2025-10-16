LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio 'La Vela', sede corporativa de BBVA en Madrid EFE

El criterio para fijar el precio de una segunda opa puede costar más de 500 millones a BBVA

El mercado cree que el banco vasco no logrará el sí del 50% de los accionistas del Sabadell y necesitará una segunda oferta en metálico

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:27

Comenta

Este viernes es el día. 18 meses después de que empezara el intento de BBVA de comprar el Sabadell, el regulador de los mercados anunciará ... el resultado de la opa de la entidad vasca: cuántos accionistas del Sabadell han aceptado un canje de una acción de BBVA por cada 4,8376 del banco catalán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La explosión de gas sacó de la cama a todo el vecindario; podíamos haber volado por los aires...»
  2. 2

    El tramo riojano de la A-12 se acerca al 90% de ejecución, pero acumula treinta meses de retraso
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  4. 4 Una movilización propalestina con calificativo de huelga
  5. 5 La estudiante del IES Sagasta que quiere llevar velo en clase presenta 11.000 firmas en la Consejería
  6. 6 Continúa ingresado tras ser intervenido uno de los implicados en la pelea con arma blanca en Pérez Galdós
  7. 7 Emoción en un vuelo Bilbao - Barcelona cuando un coro, en el que participan riojanos, se lanza a cantar
  8. 8 La Rioja recibe a dos de los primeros menores migrantes que salen de Melilla
  9. 9 Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: «Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí»
  10. 10 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El criterio para fijar el precio de una segunda opa puede costar más de 500 millones a BBVA

El criterio para fijar el precio de una segunda opa puede costar más de 500 millones a BBVA