El criterio para fijar el precio de una segunda opa puede costar más de 500 millones a BBVA

Este viernes es el día. 18 meses después de que empezara el intento de BBVA de comprar el Sabadell, el regulador de los mercados anunciará ... el resultado de la opa de la entidad vasca: cuántos accionistas del Sabadell han aceptado un canje de una acción de BBVA por cada 4,8376 del banco catalán.

La mayoría de analistas y agentes del mercado creen que la entidad vasca no logrará el 50% de respaldo. Ese porcentaje era el que se había fijado el banco presidido por Carlos Torres para seguir adelante. Pero también se guardó la opción de rebajarlo hasta un 30%. En ese caso, eso sí, debería lanzar una segunda opa en metálico al total de accionistas del Sabadell. Y eso es lo que gana en todas las apuestas y en lo que trabajan ambas entidades.

De ahí que lo determinante sea el precio, ¿qué deberá ofrecer BBVA por cada acción del Sabadell si decide seguir adelante tras haberse quedado entre un 30% y un 50% de aceptación? Este debate ha enfrentado duramente a los bancos vasco y catalán hasta el punto de que la Comsión Nacional delMercado de Valores (CNMV) envió un comunicado la semana pasada exigiendo que no se especulara y que sería ella misma la que desvelaría el mecanismo para establecerlo el mismo día en que publicara el resultado. Es decir, este viernes 17 de octubre.

La decisión no es baladí y está centrando los trabajos de los asesores legales de la opa y de la CNMV, que es en quién la legislación deja la decisión final. En función de cómo se determine, el encarecimiento de la operación puede ser de hasta 500 millones para BBVA. Es la diferencia de lanzar una opa por el 70% de las acciones del Sabadell a 3,39 euros el título –que es como lo valoró cuando mejoró la opa el pasado 22 de septiembre–, frente a los 3,26 que es en lo que la oferta vasca valoraba la acción de la catalana el 10 de octubre, cuando se cerró el periodo de aceptación.

Esta vía supondría para la entidad vasca afrontar un gasto de capital que podría ascender a 11.921 millones en el caso de que contara solo con el 30% de aceptación y la acción del Sabadell se pagara a 3,39 euros. Aun así, El presidente BBVA, CarlosTorres, ha negado que abrir este camino requiera financiarse con una ampliación de capital y ha asegurado que el plan de dividendos para los accionista de BBVA –36.000 millones en los próximos cuatro años– no está en riesgo. En cualquier caso, ha insistido en que en esta segunda opa se mantendría el precio y, si se viera obligado a subirlo, BBVA se retiraría.

El caso es que el Real Decreto de opas deja demasiado margen a la interpretación para fijar lo que se conoce como el «precio equitativo» que debe regir la oferta en metálico. El artículo 9 señala que no se puede ofrecer un precio «inferior al más elevado al que se hubiera acordado por los mismos valores». Y para determinarlo, cuando se ha tratado de un caje de acciones, debe hacerse sobre «una media ponderada de los precios de mercado en la fecha de adquisición».

Pero ¿cuál es la fecha de adquisición? ¿La del 17 de octubre cuando acabó la aceptación y cuando la oferta de BBVA valoró en 3,26 la acción del Sabadell? ¿O la de la mejora de la oferta cuando el banco vasco elevó un 10% su oferta valorando en 3,39 euros cada título de la entidad catalana? Unas incertidumbres que crecen, según explican fuentes jurídicas a ELCORREO, si se ha de atenderse la evolución del mercado de esta semana o los próximos días hasta el cierre y liquidación de la opa.

Mientras tanto, BBVA vela armas repasando cifras y escenarios en las horas previas a conocer el resultado de su opa sobre el Sabadell. Al menos, de la que puede terminar siendo primera entrega.