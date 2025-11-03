LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Criteria, Isidro Fainé, y el director general, José María Méndez. R. C.

Criteria invertirá 8.000 millones hasta 2030 y prevé 4.000 millones en dividendos para la Fundación La Caixa

El holding presidido por Isidro Fainé actualiza su plan estratégico seis meses después de la salida de Ángel Simón como consejero delegado

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:49

Comenta

Criteria da carpetazo definitivo a su anterior etapa con un nuevo plan estratégico para alinear sus objetivos con el de su principal accionista, la Fundación ... La Caixa. Casi siete meses después de la reestructuración de su cúpula -con la salida de Ángel Simón como consejero delegado y el nombramiento de Francisco Reynés como nuevo vicepresidente-, el holding presidido por Isidro Fainé ha dado a conocer esta hoja de ruta, en la que se prevé una capacidad inversora de 8.000 millones de euros hasta 2030, con 4.000 millones en dividendos para la obra social de la Fundación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre en un accidente de tráfico que provoca otros cinco heridos en la N-232, en Foncea
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4

    «Sigo esperando que Capellán defienda el consenso que hubo con el trazado ferroviario»
  5. 5

    Los barrios de Logroño, entre los hechos y el olvido
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7

    La UD Logroñés finiquita al Utebo en media hora
  8. 8

    Un consumo a prueba de golpes... policiales
  9. 9

    Un año de luces y sombras en las demandas vecinales de Logroño
  10. 10

    «Nuestra casa está donde dejamos la mochila»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Criteria invertirá 8.000 millones hasta 2030 y prevé 4.000 millones en dividendos para la Fundación La Caixa

Criteria invertirá 8.000 millones hasta 2030 y prevé 4.000 millones en dividendos para la Fundación La Caixa