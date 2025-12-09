LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Congreso de los Diputados EP

El Congreso debate una ley para bajar el IVA energético a explotaciones agrarias en crisis

El PP propone una batería de medidas fiscales para reducir los costes de producción en el sector primario

C. Cándido

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:35

Comenta

El Pleno del Congreso debate este martes una proposición de ley del PP con la que plantea que, en caso de crisis, se aplique el ... tipo mínimo permitido del IVA a la energía y a las compras que realicen los productores para realizar las actividades agrícolas, ganaderas o forestales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4 grados con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 Consulta los municipios de La Rioja, Burgos y el País Vasco donde se ha notado el terremoto de Álava
  3. 3 Fallece un joven de 28 años y otro de 32 resulta herido grave en un accidente de tráfico en la AP-15, en Castejón
  4. 4 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  5. 5

    Luz verde municipal para la construcción de dos promociones de vivienda libre en Varea y El Arco
  6. 6

    La huelga nacional de médicos compromete desde hoy la atención sanitaria en La Rioja
  7. 7 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  8. 8 Investigado tras intentar casarse con una mujer de 68 años que conoció en un parque de Logroño
  9. 9 Aparcamientos cerca de la estación y más quejas sobre las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  10. 10 Accidente con retenciones en la A-12

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Congreso debate una ley para bajar el IVA energético a explotaciones agrarias en crisis

El Congreso debate una ley para bajar el IVA energético a explotaciones agrarias en crisis