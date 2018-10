Los condenados por las tarjetas 'black' tendrán que ir a prisión

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado suspender el ingreso en prisión de siete de los condenados por el uso fraudulento de las llamadas 'tarjetas black' de Caja Madrid, mientras estudia la situación particular del expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, que solicitó este lunes no entrar en la cárcel y cuyo caso está pendiente de informe del fiscal. Todos deberán ingresar de forma inminente en un centro penitenciario, cosa que ya hicieron tras la confirmación de la sentencia en el Tribunal Supremo el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga y el exdirigente de CC OO Antonio del Rey.

El plazo que dio la Audiencia Nacional para la entrada en prisión de todos los condenados por las tarjetas black vence el próximo 26 de octubre. En cuanto a Rodrigo Rato, solicitó a la Sección de Ejecutorias de la Audiencia Nacional que pospusiera su ingreso en prisión en espera de que formalice un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra su condena de cuatro años y medio de prisión.