«Hemos comprobado que, donde actuamos, los datos mejoran respecto al conjunto»

Julio Herreros en la sede del IRSAL. Julio Herreros Director general de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio A.A.M. LOGROÑO. Domingo, 23 septiembre 2018, 00:27

Con las fluctuaciones de datos muy presentes, Julio Herreros analiza las causas y las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno de La Rioja en materia de seguridad laboral.

-¿Cómo han evolucionado los accidentes laborales y la siniestralidad en La Rioja en el último año?

-Es cierto que la siniestralidad se ha incrementado, según los datos que tenemos hasta junio de 2018, pero también es cierto que el aumento y la mayoría de los accidentes se dan en la categoría de leves y, en su gran mayoría, son músculo esqueléticos, en los que se incluyen torceduras, tirones y lesiones derivadas de malas posturas o movimientos repetitivos. Esto no significa que no nos preocupe, porque siguen siendo accidentes, y además ha habido un accidente mortal, lo que implica una persona fallecida y esto es irreparable, no entiende de números.

-¿Cuáles pueden ser los motivos de estos datos?

-Las causas son seguramente múltiples y variopintas. Por un lado, hay mayor actividad económica, lo que también incrementa el número de accidentes, pero esto también está ocurriendo en España y en algunos casos el aumento de los índices de incidencia en La Rioja superan a la media nacional. También es posible que los años pasados de crisis hayan generado un mayor relajo en este tema en ambas partes, empresa y trabajadores. Otra de las razones que se aducen es la rotación o temporalidad de empleados, pero no contamos con datos que lo sustenten, ni se puede generalizar. Sin embargo, es un factor que se tiene en cuenta al investigar el accidente: la formación que se ha dado y si es adecuada a ese trabajo. Y, finalmente, siempre está el componente fortuito del accidente y el hecho de que todos somos personas, trabajadores y empresarios, y se nos puede pasar la importancia de algo crítico. Por eso queremos seguir insistiendo en aquellas empresas o sectores donde más siniestralidad ha habido, para intentar concienciar al respecto.

-¿Cómo se actúa ante un accidente desde la Dirección General?

-Nuestros técnicos, en colaboración con la Inspección de Trabajo, analizan cada caso, las posibles causas de los accidentes mortales, graves y muy graves, pero también algunos leves por sus características o su peligrosidad. En ciertos casos conllevan sanción, pero ese no es el objetivo, lo que buscamos es que no exista de hecho el objeto sancionable, porque eso significará que se ha trabajado correctamente.

-¿Qué actuaciones lleva a cabo el Gobierno regional en materia de seguridad laboral?

-El marco general es la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud Laboral 2016-2020, que se renueva cada cuatro años y se realiza por los técnicos del IRSAL, puesta a disposición de sindicatos y patronal y con conocimiento de la Inspección de Trabajo. Es un documento vivo, incluye 21 líneas de actuación y 108 planes específicos que se adaptan cada año en función de los casos, resultados y necesidades detectadas, y de los cuales se están ejecutando ya 85.

-¿En qué se incide?

-Sobre todo, en prevención, en recordar a empresas y trabajadores sus obligaciones, y en vigilancia y control, para requerir documentación, datos o actuaciones concretas derivadas por ejemplo de un accidente o irregularidad. Además, aunque la obligación legal de formar en riesgos laborales es de la empresa, que es quien mejor conoce sus necesidades, también realizamos cursos, actividades, jornadas y talleres en este ámbito, sobre temas diversos, como riesgos músculo esqueléticos, psicosociales...

-¿Cuáles son los resultados?

-Hemos comprobado que donde ponemos el foco, en las empresas o sectores donde realizamos actuaciones de cualquier tipo, los datos mejoran respecto al conjunto. Los reconocimientos Bonus también demuestran que hay empresas que lo hacen muy bien, incluso en sectores con siniestralidad alta, como la construcción, y a pesar de que pueden tener los mismos factores en contra que el resto. Es cuestión de comunicación, mentalidad, criterio y manera de gestionar, de tener la seguridad como prioridad.