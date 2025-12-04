La CNMC prorroga las medidas exigidas por Red Eléctrica para evitar un nuevo apagón
Competencia vuelve a ampliar quince días más esta batería de medidas temporales para reducir las oscilaciones de tensión del sistema eléctrico
Edurne Martínez y Cristina Cándido
Madrid
Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:56
Red Eléctrica (REE) pidió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a finales de octubre modificar varios procedicimientos de operación del ... sistema eléctrico para reforzar la seguridad del suministro y reducir las variaciones bruscas de tensión después del gran apagón sufrido el 28 de abril. Y la CNMC ha decidido prorrogar por segunda vez estas medidas temporales dada que las oscilaciones de tensión siguen siendo importantes y lo ve necesario para evitar nuevas crisis.
La primera prórroga tuvo lugar el pasado 18 de noviembre. De acuerdo con Red Eléctrica, aunque el periodo de aplicación sigue siendo limitado, las variaciones registradas se habrían reducido y no se ha detectado un incremento del coste para el consumidor, ni un impacto sobre el buen funcionamiento del mercado mayorista.
