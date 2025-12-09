Los clientes recibirán las nuevas ayudas por coche eléctrico un mes después de la compra

Los conductores que compren un coche eléctrico a partir del 1 de enero recibirán una subvención que está por concretar -hasta ahora rondaba los 7. ... 000 euros- pero no será una ayuda directa en factura, sino que los clientes recibirán la cuantía alrededor de un mes después. Así lo confirmó el presidente de Anfac, Josep M.ª Recasens, durante la presentación en detalle del Plan Auto 2030 este martes en Madrid.

La semana pasada el presidente del Gobierno presentó este plan pionero a nivel europeo en el Ministerio de Industria con la presencia de todo el sector del automóvil y recalcó que las ayudas a la compra de eléctricos serían «directas» en el momento de la compra. Esto suponía una gran diferencia respecto al Plan Moves, que en todas sus ediciones sumaba quejas de concesionarios, fabricantes y clientes por entregar las subvenciones con año y medio de retraso en muchos casos. Pero la patronal ha concretado ahora que la ayuda no se descontará en factura, porque eso podría generar «incluso más burocracia» que la actual, sino que toma como ejemplo el Plan Reinicia puesto en marcha en la dana de Valencia e ingresará los descuentos «en tres o cuatro semanas» tras la compra, aseguran fuentes de Anfac a este periódico.

«Nos inspiramos en el Reinicia de Valencia. Los concesionarios pedían más celeridad y se va a reducir a un mes el tiempo de acceso a la ayuda, cuando en el Moves se registraba alrededor de 18 meses», señaló Recasens durante un encuentro con los medios para detallar el Plan Auto con el que se lleva trabajando al más alto nivel desde hace un año. Lo que no se ha podido detallar aún es la cuantía de la ayuda. Ahora el Moves ingresaba alrededor de 7.000 euros por compra de eléctrico, pero dependía del modelo de vehículo y algunos otros factores. Ahora esa cuantía podría ser similar, teniendo en cuenta que el presupuesto del Gobierno son 400 millones de euros -el mismo que el del último Moves III- pero se tendrá que regular y anunciar antes de que termine el año.

Este plan no solo incluye las ayudas a la compra, también pone el foco en la oferta. Porque toda la industria tiene que transformarse si se quieren alcanzar los objetivos de descarbonización acordadas con Bruselas, recordó Recasens. Por ello, de los 38.000 puntos de recarga públicos con los que cuenta actualmente el país, hay que tener en funcionamiento 200.000 en solo cinco años y 315.000 en 2035, según los objetivos fijados. En España la ratio actual de vehículos por puntos de recarga es más bajo que en otros países del entorno, 9 coches por cada punto frente a 25 en Portugal o 19 en Alemania, pero se debe sobre todo a los pocos eléctricos que hay en circulación en nuestro país. SI en Alemania el parque de electrificados alcanza los 2,9 millones, en Francia roza los 2 millones, pero en España solo es de 417.000 unidades.