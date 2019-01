Bruselas buscará apoyo en Europa para el acuerdo comercial con EE UU Las negociaciones incluirán el sector del automóvil después de que Donald Trump haya amenazado con imponer aranceles del 25% R. C. Sábado, 19 enero 2019, 00:49

madrid. La Comisión Europea envió ayer a los Estados miembros las directrices para negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos que excluirá capítulos contenidos en el TTIP, el ambicioso pacto que quedó congelado tras la llegada de Donald Trump. La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, defendió el alcance más limitado de este acuerdo justificando que se trata de «una agenda comercial enfocada que puede alcanzarse rápidamente» y que ayudará a suavizar las deterioradas relaciones comerciales entre la UE y EEUU.

Con este objetivo, el mandato de negociaciones que ahora deben aprobar los Estados miembros incluye el sector del automóvil, una industria vital para Europa a la que Trump ha amenazado con imponer gravámenes de hasta el 25%.

La posibilidad de que estos aranceles lleguen a oficializarse no ha llegado a desaparecer, ni siquiera tras el «alto el fuego» entre el presidente Trump y el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en julio de 2018, cuando cerraron un compromiso para trabajar juntos con vistas a reducir a cero aranceles en varios sectores. «Hemos dejado claro a EEUU que contamos con que, si recomiendan aranceles a los coches, la UE no se vería afectada», señaló Malmström, en referencia a la publicación próxima del Departamento de Comercio de EEUU con recomendaciones sobre si imponer o no gravámenes a las importaciones de automóviles aludiendo a motivos de seguridad nacional. «Estamos preparados para poner nuestros aranceles a los coches sobre la mesa como parte de un acuerdo más amplio», añadió la comisaria.

En cualquier caso, el mandato de negociaciones incide en que la Comisión «suspendería» las negociaciones si EE UU no respeta los compromisos de no imponer nuevas medidas arancelarias a la UE. Malmström incidió, no obstante, en que el potencial acuerdo que resultaría de estas negociaciones no pretende ser un «reinicio» del TTIP.