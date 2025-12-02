LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El comisario eruopeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas. EFE

Bruselas abre la puerta a revisar el fin de los motores de combustión más allá de 2035

El comisario europeo de Transportes asegura que la Comisión Europea está «abierta a todas las tecnologías», tras la carta del canciller alemán Friedrich Merz

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:11

Comenta

Las presiones de Alemania e Italia para retrasar la retirada de los motores de combustión más allá de 2035 parece haber dado sus frutos. El ... comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha asegurado este martes al diario alemán 'Handelsblatt' que Bruselas «está abierta a todas las tecnologías», lo que abre la puerta a que el Ejecutivo comunitario revise la prohibición de los motores de combustión, dejando espacio para desarrollar vehículos híbridos impulsados por combustibles alternativos, tal y como piden estos dos Estados miembros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño
  2. 2 Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4 Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026
  5. 5

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  8. 8

    Notre Dame: historias de una cafetería de barrio
  9. 9 Lubo Penev, ingresado de urgencia en una clínica oncológica
  10. 10 Pignoise, Nil Moliner y Sexy Zebras, en el Ezcaray Fest 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Bruselas abre la puerta a revisar el fin de los motores de combustión más allá de 2035

Bruselas abre la puerta a revisar el fin de los motores de combustión más allá de 2035