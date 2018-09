'Brexit': cualquier escenario puede hacerse realidad e impactar en la Bolsa Los analistas valoran las consecuencias de un 'brexit' pactado, de uno sin acuerdo y de la posibilidad de que haya un nuevo referéndum CRISTINA VALLEJO MADRID. Domingo, 30 septiembre 2018, 00:49

A seis meses de que llegue la fecha prevista para la ejecución del 'brexit' -el 29 de marzo del año que viene-, cualquier escenario es posible: desde una salida a las bravas, sin acuerdo entre la UE y el Reino Unido, hasta una exclusión con pacto, e incluso un referéndum con el que sea posible la gran rectificación: el 'bremain' o el 'breturn'. Lo que ahora negocian el Gobierno británico y Bruselas es el acuerdo por el que se regirán sus relaciones entre el 29 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, es decir, durante el periodo de transición. Incluso si lo habrá o si el 30 de marzo el Reino Unido ya estará fuera de la UE sin haber establecido una relación especial con Bruselas. Como señala Roberto Ruiz-Scholtes, de UBS, las conversaciones se han encontrado con dos escollos: la frontera entre el Ulster y la República de Irlanda y las relaciones comerciales. La premier Theresa May ha reiterado en los últimos días que prefiere un no acuerdo a un mal acuerdo, lo que ha hecho pensar que la probabilidad de un 'brexit' a las bravas va en aumento, como señala Hans Bevers, de Degroof Petercam AM. Y muchos analistas lo apuntan como riesgo inmediato para los mercados.

Un 'brexit' sin acuerdo

¿Qué puede ocurrir en ese escenario en los mercados? Ann-Katrin Petersen, de Allianz Global Investors, enmarca la cuestión: «Si no hay una salida negociada, el Reino Unido se quedaría sin bases legales para el comercio tanto con la UE como con otros socios comerciales». Petersen añade que la libra esterlina se mantendría como la víctima principal de la situación. Y Christopher Gannatti, de Wisdom Tree, cree que la divisa puede servir de pista sobre la visión y los sentimientos de los inversores sobre el 'brexit'. Ruiz-Scholtes calcula que podría depreciarse un 10% contra el euro en un escenario de no acuerdo, hasta llegar incluso a la paridad. Como la Bolsa del país suele tener un comportamiento contrario a la divisa, el Ftse 100 británico, según Ruiz-Scholtes, podría hasta subir, pero poco. Mientras, Petersen añade que puede continuar la divergencia entre las empresas británicas internacionalizadas y las más domésticas: la caída de la libra beneficia a las primeras, mientras que las segundas estarían más expuestas al daño que puede sufrir la economía británica con el 'shock' de salir a las bravas de la UE.

François Rimeu, de La Française, comparte su diagnóstico: «Podríamos ver caídas significativas de la libra y los tipos de interés, y un contagio a los activos europeos con correcciones de la renta variable, caídas del euro y tipos de interés más bajos». Y Dennis Shen, de Scope Ratings, señala que ello podría generar grandes trastornos en los mercados, con la amenaza de propagación a la economía regional y a todo el mundo. Nuria Álvarez, de Renta 4, comenta, además, como riesgo para algunos valores españoles expuestos al Reino Unido, que no están recogiendo en sus precios un escenario de Brexit sin pacto.

Gannatti cree que si no hay acuerdo aumentaría la volatilidad. También advierte de que es probable una sobrerreacción entre los inversores y recuerda que comprar acciones en momentos turbulentos asociados al comportamiento de unos inversores excesivamente pesimistas ha resultado ser en el pasado una gran oportunidad. Pero Antonio Aspas, de Buy & Hold, o Ricardo Torrella, de Gesinter, señalan que el castigo no puede ser como el que siguió al resultado del referéndum del 'brexit': ahora los inversores ya asignan alguna probabilidad a una salida sin acuerdo, mientras que el resultado de la consulta sí pilló al mercado totalmente desprevenido. Más positivo, Diego Fernández Elices, de A&G Banca Privada, comenta que el peor escenario y la falta de acuerdo ya están en precio, por lo que considera que la reacción de los mercados sería muy limitada.

El consejo de Gannatti para quienes teman un 'brexit' sin acuerdo es que consideren activos defensivos y que protejan su exposición a la libra.

¿Y si hay acuerdo?

Aún es posible un 'brexit' pactado. Para Shen, el mejor sería el que supusiera un 'brexit-in-name-only', es decir, que en la práctica implicara un estatus similar al actual para el Reino Unido dentro de la UE. Para Petersen, un 'brexit' suave, con acuerdo y periodo transitorio, sería lo mejor para las perspectivas económicas y de beneficio del Reino Unido. En su opinión, la combinación de la recuperación de la libra (que Ruiz-Scholtes cifra en un 3-4%) y lo infraponderadas que están las acciones británicas domésticas en las carteras podría llevar a éstas a recuperar, aunque el mercado en su conjunto podría verse penalizado: la subida de la libra castigaría a las multinacionales.

Luke Newman, de Janus Henderson, añade que Europa en su conjunto subiría. Un acuerdo sobre el 'brexit' puede llevar a los inversores americanos y a los globales a comprar acciones británicas y europeas, es decir, a que se desatasque la inversión con dirección a Europa. Así, en el fondo que gestiona, ahora ha cambiado de compradas a vendidas las posiciones en EE UU y de cortas a largas en el Reino Unido y en Europa.

¿Y si hay otro referéndum?

Cada vez se va abriendo más paso la posibilidad de que haya un segundo referéndum. En el congreso del Partido Laborista que se ha celebrado estos días se ha decidido apoyar que tenga lugar una nueva consulta, aunque aún no se sabe si será para someter al dictamen popular el acuerdo al que se llegue o si contemplará la posibilidad de dar marcha atrás al 'brexit'. Ruiz-Scholtes se decanta porque se planteará lo primero y que ganará el 'sí'. Algunos analistas, como Aspas o Torrella, afirman que el mercado acogería bien que hubiera un segundo referéndum con la posibilidad del 'breturn'. Aunque, para Gannatti, cómo cotice dependerá de si dura mucho la incertidumbre sobre si es posible hacerse y cómo.

Shen apunta la posibilidad de que se prorroguen las negociaciones y que ello aumente la probabilidad tanto de un referéndum como de elecciones anticipadas. Ello eleva la presión sobre los conservadores para que firmen un acuerdo antes de marzo y evitar que se aborte el 'brexit'. En todo caso, Shen señala que otra consulta y nuevos comicios podrían aumentar la incertidumbre. Y señala que, si por ejemplo, las elecciones conducen a un Gobierno laborista liderado por Corbyn y éste revierte la decisión del 'brexit' o facilita una versión noruega de relaciones con la UE, pero pone en marcha políticas antimercado, podría seguir siendo negativo en términos de mercado. Aunque, en opinión de Gonzalo Sánchez, de Gesconsult, en lo que estaría puesto el foco sería en el 'brexit', más que en la política económica. Y recuerda que los activos de Portugal, que tiene un Gobierno de izquierda, lo están haciendo muy bien.