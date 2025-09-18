LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mujer en una perfumería. Archivo

La belleza suma 19.000 millones al PIB de España y exporta más que el vino y el aceite

Esta industria ha duplicado sus ventas en poco más de un año y ya supone el 1,03% de la economía del país

José A. González

José A. González

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:54

Geles de ducha, champús, cremas hidratantes, cosméticos… Y, aunque uno no repare en el cuidado, cepillarse los dientes, aplicarse desodorante o perfumarse entra en esta ... categoría. Inversión, gasto o necesidad, cada cual lo etiqueta de una manera, pero todo ello suma 19.000 millones de euros aportados al PIB de España en 2024; o lo que es lo mismo, 221,6 euros al año en cuidado personal per cápita, un 7,7% más que el año anterior, según datos de Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años el doctor Sabrás, miembro de una larga saga de odontólogos
  2. 2 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase
  3. 3 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  4. 4 Cuatro años y medio más de cárcel para el abogado reincidente por estafar cerca de 85.000 euros a sus clientes
  5. 5

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  6. 6

    Condenan en Navarra a un logroñés que intentó violar a su hermano en reiteradas ocasiones
  7. 7 Desde el disparo del cohete en Logroño... chubascos y descenso brusco de las temperaturas
  8. 8 El Ayuntamiento devolverá el precio íntegro para recuperar la propiedad de la parcela de Bosonit
  9. 9

    «Atropellaron a mi hija en un paso de cebra; habría que regular ya»
  10. 10 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La belleza suma 19.000 millones al PIB de España y exporta más que el vino y el aceite

La belleza suma 19.000 millones al PIB de España y exporta más que el vino y el aceite