Los bancos tienen que trasladar el coste del impuesto a los clientes, según los expertos La nueva Ley Hipotecaria establecerá una comisión más alta en los préstamos a tipo fijo que en los de tipo variable A. ESTRADA Miércoles, 28 noviembre 2018, 00:24

madrid. «La banca no puede vender a pérdida y tiene que trasladar la subida del impuesto (de Actos Jurídicos Documentados) a las hipotecas porque necesitamos una banca rentable, si no lo fuera no sería viable, ya que es la gran financiadora del crecimiento económico» . Es la opinión de Joaquín Maudos, uno de los mayores conocedores del sector bancario, que coincide con los expertos que participaron en una jornada informativa sobre resolución bancaria organizada por el Instituto Español de Analistas Financieros, la Fundación de Estudios Financieros y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

El Gobierno cambió por decreto la normativa para que los bancos asumieran el pago del impuesto de las hipotecas después de que el Pleno del Tribunal Supremo decidiera rectificar el criterio de una de sus salas. Pero este mayor coste se traducirá en precios más altos de las hipotecas. El vicepresidente de AFI, Ángel Bergés, explicó que los supervisores vigilan que el tipo de interés que la banca pide a los clientes cubra los costes de financiación, los de explotación y la prima de riesgo, y si no lo hace tiene que hacer dotaciones o provisiones. En consecuencia, si hay más costes, el tipo tendrá que subir. Por su parte, Francisco Uría, socio responsable del Sector Financiero para KPMG, resaltó la inseguridad jurídica creada y defendió que los problemas sociales «deben atacarse con políticas públicas, no con regulación bancaria».

Por otra parte, la nueva Ley Hipotecaria contemplará una comisión de amortización por reembolso anticipado mayor en el caso de los préstamos a tipo de interés fijo que en los de tipo variable, con el fin de dar más estabilidad al sistema financiero, según han acordado los grupos parlamentarios del PSOE, PP y Ciudadanos en la Comisión de Economía del Congreso. También abogan por que se fomente el préstamo a tipo fijo para evitar inseguridades a lo largo de la vida del crédito.