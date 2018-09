El Banco de España modera la previsión de crecimiento de la economía hasta el 2020 Rebaja sus pronósticos al 2,6% en el 2018, el 2,2% en el 2019 y el 2% en el 2020 por el aumento del precio del petróleo y las políticas proteccionistas EDURNE MARTÍNEZ MADRID. Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:43

Tras el aumento del 3% en 2017, el Producto Interior Bruto (PIB) previsiblemente se desacelerará este año hasta el 2,6%, el 2,2% en 2019 y el 2% en 2020. Estos datos dados a conocer ayer por el Banco de España, suponen una revisión del crecimiento del PIB a la baja en una, dos y una décima respectivamente frente a las proyecciones que presentó el organismo el pasado mes de junio. Este cambio se debe, principalmente, al empeoramiento de las perspectivas de los mercados exteriores, como el encarecimiento del petróleo y el aumento del proteccionismo comercial.

Se revisan igualmente a la baja las exportaciones españolas en dos puntos para este año, nueve décimas en 2019 y cuatro décimas para 2020. Las importaciones de bienes y servicios también bajan, aunque en menor medida. Además, «tampoco ayuda el tipo de cambio efectivo», con una apreciación del euro que perjudica las exportaciones.

Frente a estos datos visiblemente negativos, Óscar Arce, director general de Economía y Estadística de la entidad aclaró que la economía «no está yendo a peor, sino que la desaceleración está siendo más persistente, pero no se está intensificando». De esta forma, desde el Banco de España pronostican un crecimiento para el tercer trimestre similar al del segundo, del 0,6%.

Además, el informe apunta a que los hogares comenzarán a aumentar su tasa de ahorro, lo que se traducirá «en una cierta moderación del consumo privado», señaló Arce. El ahorro de las familias está en estos momentos en «mínimos históricos» pero irá subiendo por el aumento de la incertidumbre económica tanto española como mundial. Por otro lado, el consumo de los últimos años de bienes duraderos ha sido muy potente. Se prevé que esta pata del consumo vaya perdiendo algo de relevancia, lo que repercutirá también en tasas de ahorro algo mayores.

Tasa de paro del 12% en 2020

En el mercado laboral, los expertos del Banco de España prevén un crecimiento intensivo en términos de creación de empleo, hasta poder situarse por debajo del 12% a finales de 2020. Achacan este descenso a la fase expansiva que experimenta la economía española.

Además, apuntaron hacia una recuperación paulatina de los salarios ya que los convenios colectivos firmados este año se han cerrado con tasas superiores al 2%.

En cuanto al déficit público, el Banco de España estima que se sitúe en el 2,8% del PIB este año, una décima por encima del objetivo del Gobierno del 2,7%. En 2019 se proyecta un déficit del 2,5% y para 2020 del 2,2%. Además, Arce explicó que para 2020 los niveles de deuda pública seguirán siendo «muy altos», posiblemente por encima del 95% del PIB. Eso sí, sin hacer valoraciones profundas respecto a los planes presupuestarios del Gobierno, Arce recordó que aunque tener Presupuestos es «esperable» y «deseable», la Constitución prevé la prórroga de las cuentas para cuando esta situación no es posible por desacuerdos parlamentarios.

«A diferencia de lo que ocurre en otros países, el sector público no se para si no hay acuerdo en Presupuestos, sino que se prolongan los actuales y el Estado sigue funcionando», señaló el director general de Economía y Estadística. Arce no quiso valorar los últimos anuncios políticos relacionados con las negociaciones presupuestarias y solo comentó que cualquier cambio en las políticas fiscales debe estar precedido por un «análisis riguroso de sus efectos».

Cataluña, a la baja

En vísperas del aniversario del referéndum del pasado 1 de octubre, Arce explicó que durante el primer semestre de 2017 Cataluña crecía «por encima de la media de las principales comunidades». Sin embargo, a raíz de las tensiones políticas del pasado otoño, «perdió esa ventaja que traía y dejó de estar a la cabeza». En estos momentos, crece «algo por debajo de la media de las comunidades autónomas más dinámicas». Eso sí, recordó que la región es una economía «muy singular» y aunque le han podido afectar de forma directa los diferentes temas políticos, tiene una «fuerte industria y es una gran potencia exportadora».