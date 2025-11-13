LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede del Banco de España en Madrid. O. Chamorro

El Banco de España descarta la burbuja pero reconoce el «gran problema» de acceso a la vivienda

El supervisor está analizando si establecer límites de concesión de hipotecas como en otros países europeos aunque cree que la crisis habitacional es por falta de oferta

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:03

Comenta

Los elevados precios están dificultando el acceso a la vivienda en toda España, pero la causa fundamental de la crisis habitacional que se vive en nuestro país ... tiene que ver con la falta de pisos. El Banco de España vuelve a poner el foco en el déficit de vivienda y en su informe de Estabilidad Financiera publicado este jueves incluye varias referencias a ello, aunque concluye que «no estamos viviendo un momento de burbuja inmobiliaria como la de 2008».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graciela Palacios, nueva enóloga de Marqués de Vargas
  2. 2

    La Federación Riojana pagaba una vivienda en Madrid, gastos triplicados y seguros de vehículos privados
  3. 3

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  4. 4

    Â«Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijasÂ»
  5. 5 La muralla del siglo XIX ya aparece en las excavaciones frente a la Comandancia
  6. 6 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda
  7. 7 Los accionistas de Bodegas Riojanas aprueban ampliar el capital en ocho millones de euros
  8. 8

    La Rioja busca familias de acogida para los 41 menores de 14 años que aún viven en pisos hogar
  9. 9 Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  10. 10

    El niño que dejó el baloncesto y el fútbol para ganar chapelas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Banco de España descarta la burbuja pero reconoce el «gran problema» de acceso a la vivienda

El Banco de España descarta la burbuja pero reconoce el «gran problema» de acceso a la vivienda