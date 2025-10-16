LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de BBVA, Carlos Torres, junto al presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu. R. C.

La prima de la opa de BBVA sobre Sabadell desaparece a un día de su desenlace

La CNMV anunciará este viernes el porcentaje de aceptación y la cotización de referencia para calcular una posible segunda oferta

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:16

Comenta

Máxima tensión en el mercado en las últimas horas antes de conocer el resultado de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. La Comisión Nacional ... del Mercado de Valores (CNMV) dará a conocer mañana el resultado de la operación, con una enorme incertidumbre en torno a cuál será el porcentaje de aceptación definitivo y, sobre todo, cuáles serán los criterios para establecer el precio de una posible segunda opa para hacerse con el resto del capital que no posea, en caso de que la vasca se quede por debajo de su objetivo del 50% y decida rebajar el umbral de aceptación al 30% para no dar marcha atrás en sus planes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Emoción en un vuelo Bilbao - Barcelona cuando un coro, en el que participa una riojana, se lanza a cantar
  2. 2 «La explosión de gas sacó de la cama a todo el vecindario; podíamos haber volado por los aires...»
  3. 3

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  4. 4 La estudiante del IES Sagasta que quiere llevar velo en clase presenta 11.000 firmas en la Consejería
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII
  7. 7 «El sexo explica a mis personajes»
  8. 8 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  9. 9

    El tramo riojano de la A-12 se acerca al 90% de ejecución, pero acumula treinta meses de retraso
  10. 10 Una movilización propalestina con calificativo de huelga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La prima de la opa de BBVA sobre Sabadell desaparece a un día de su desenlace

La prima de la opa de BBVA sobre Sabadell desaparece a un día de su desenlace