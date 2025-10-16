LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Carlos Torres: «Miramos al futuro con confianza y entusiasmo»

La entidad se apoya en el dividendo para salvar el fiasco de la opa y recuerda a sus accionistas que prevé retribuir con 36.000 millones de euros hasta 2028

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:52

Comenta

El fracaso de la opa de BBVA, que se ha quedado en el 25,3% de aceptación, ha obligado al banco de Carlos Torres ... a mover ficha para levantar el ánimo de sus accionistas, que acumulan casi 18 meses de idas y venidas en la operación bancaria de la década. Tras conocerse el resultado, la entidad se ha apresurado a recordar que su camino sin Sabadell también está preparado para generar valor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Emoción en un vuelo Bilbao - Barcelona cuando un coro, en el que participa una riojana, se lanza a cantar
  2. 2 «La explosión de gas sacó de la cama a todo el vecindario; podíamos haber volado por los aires...»
  3. 3

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  4. 4

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII
  5. 5 La Guardia Civil en La Rioja detiene a 334 personas e identifica a más de 4.481 en su operativo de verano
  6. 6 «El sexo explica a mis personajes»
  7. 7 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  8. 8 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  9. 9 Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada»
  10. 10 La estudiante del IES Sagasta que quiere llevar velo en clase presenta 11.000 firmas en la Consejería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Carlos Torres: «Miramos al futuro con confianza y entusiasmo»

Carlos Torres: «Miramos al futuro con confianza y entusiasmo»