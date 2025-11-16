LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una sucursal del Sabadell junto a otra de BBVA. Efe

BBVA y Sabadell pasan página y aceleran la guerra comercial un mes después de la opa

El mercado agradece el final de una operación histórica, con las dos entidades centradas ya en sus dividendos récord y la captación de clientes

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:03

Preparados para crecer y ser rentables. BBVA y Banco Sabadell pasan página de un capítulo casi sin precedentes en la historia empresarial española. Hoy ... se cumple un mes desde que se conociese el fracaso del asalto de Carlos Torres a la entidad pilotada por Josep Oliu, con apenas un 25%de aceptación a la opa.

