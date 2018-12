Banca March se refuerza para seguir consolidándose en banca privada La entidad amplía sus centros de negocio, crece en 117 empleados en un año e invertirá 75 millones en tecnología R.C. Miércoles, 26 diciembre 2018, 00:39

madrid. Banca March, con 92 años de historia, parece en plena ebullición. A un año de cerrar su actual plan estratégico trienal, la entidad presidida por Juan March de la Lastra, que aspira a ser referente del país en banca privada, sigue ganando músculo a base de reforzar su red comercial y su plantilla, invertir en tecnología y ampliar su oferta. En los últimos tres años el banco ha multiplicado por tres el resultado de su actividad bancaria. «Estamos preparados para crecer de forma importante en banca privada. Somos un serio competidor», defiende el director de Banca Comercial y Banca Privada del grupo, Ángel Martínez Marañón. «Tenemos una oferta de valor única y no replicable», añade, recordando que a diferencia de otras entidades, donde la unidad de banca privada es una división más, en March es el corazón del negocio. A ello se suma, según explica, sus sólidas ratios de solvencia, liquidez y morosidad y el hecho de que, al ser un banco familiar y que no cotiza en Bolsa, no está sujeto a la presión de los beneficios cortoplacistas. «Tenemos una reputación intachable», apunta Martínez, recordando que el banco no ha vendido productos como preferentes o los fondos de Madoff.