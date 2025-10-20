LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. E. P.

El Gobierno recula y propondrá congelar las cuotas de un tercio de los autónomos en 2026, los que menos ganan

La ministra Elma Saiz anuncia que llevará un nuevo documento en el que mantendrá las mismas cotizaciones para los tres primeros tramos, aquellos que ganan menos de 1.164 euros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:01

Comenta

Tras la oleada de críticas desde la patronal, los sindicatos y los grupos parlamentarios, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha ... escuchado también el clamor popular y rectifica el incremento generalizado de las cotizaciones de los autónomos a partir del año que viene. Así, presentará este lunes en la mesa del diálogo social una nueva propuesta en la que se plantea generan las cuotas de los trabajadores por cuenta propia que menos ganan, según avanzó este lunes en una entrevista concedida al País.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  2. 2 Fisioterapia Pérez
  3. 3 Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector
  4. 4

    El mundo a través de los ojos del autismo
  5. 5 Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado
  6. 6

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua
  7. 7

    «¿Cómo estarías si te estuvieran explicando física cuántica en alemán?»
  8. 8

    Seis aperturas más que cierres, clavo ardiendo al que se agarra el comercio local en Logroño
  9. 9

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  10. 10

    Cornago, un lugar que deja huella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Gobierno recula y propondrá congelar las cuotas de un tercio de los autónomos en 2026, los que menos ganan

El Gobierno recula y propondrá congelar las cuotas de un tercio de los autónomos en 2026, los que menos ganan