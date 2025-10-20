El Gobierno recula y propondrá congelar las cuotas de un tercio de los autónomos en 2026, los que menos ganan La ministra Elma Saiz anuncia que llevará un nuevo documento en el que mantendrá las mismas cotizaciones para los tres primeros tramos, aquellos que ganan menos de 1.164 euros

Tras la oleada de críticas desde la patronal, los sindicatos y los grupos parlamentarios, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha ... escuchado también el clamor popular y rectifica el incremento generalizado de las cotizaciones de los autónomos a partir del año que viene. Así, presentará este lunes en la mesa del diálogo social una nueva propuesta en la que se plantea generan las cuotas de los trabajadores por cuenta propia que menos ganan, según avanzó este lunes en una entrevista concedida al País.

Más concretamente, el nuevo documento recogerá una congelación de los tres primeros tramos, de la parte más baja de la tabla (la denominada reducida), de forma que todos los autónomos que ganen menos de 1.166,70 euros al mes no pagarán más a la Seguridad Social el año que viene. Esta medida beneficiará a una tercera parte del colectivo, puesto que en esta tabla reducida se sitúan en torno al 36% del total de emprendedores, más de 1,3 millones, según los datos de 2023 proporcionados por el ministerio tras el proceso de regularización. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

