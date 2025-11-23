LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desvío del tráfico de camiones por la CV-500 en la Comunidad Valenciana. Juan Signes

Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo

Se necesitan 30.000 conductores, pero nadie quiere ponerse al volante, por lo que el Gobierno dará 3.000 euros para el carné

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

Cuarenta años después del éxito de Loquillo y Los Trogloditas «Yo para ser feliz quiero un camión», el problema actual es que no hay quien ... los conduzca. En un momento en el que el comercio online ha impulsado el transporte de paquetería a niveles récord y el camión sigue siendo el medio de transporte de mercancías más importante de Europa, existen 426.000 vacantes en el continente, según los datos de la Organización Mundial del Transporte por Carretera (IRU). A nivel mundial las cifras son impactantes -3,6 millones de puestos sin cubrir, cifra que se duplicará en 2028, según estiman- y España no se queda atrás: faltan 30.000 camioneros para hacer frente a la demanda, un problema que, sin soluciones a corto plazo, se agravará ante la oleada de jubilaciones que se producirán en la próxima década, puesto que la mitad de la plantilla tiene más de 55 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las quince casas del millón de euros
  2. 2 Un riojano escribirá la sentencia que condenará al fiscal general
  3. 3

    El paraíso riojano del cachopo
  4. 4 Detenida en Estella tras robar una maleta en la estación de autobuses de Logroño
  5. 5

    «Me quedé mortalmente solo; sin María yo ya no seguiría viviendo»
  6. 6

    «Quería recobrar la ilusión, porque el oficio se había vuelto un poco monótono»
  7. 7

    El Ministerio adjudica la actualización del proyecto del sexto tramo de la A-12
  8. 8 Las afecciones en las carreteras riojanas por la nieve: un puerto cerrado y varios con cadenas
  9. 9 El marcador | Los resultados de la jornada
  10. 10

    «Arrancar viñedo a veces es la solución para adecuar la oferta con la demanda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo

Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo