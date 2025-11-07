Los accionistas de Tesla aprueban un pago de casi un billón de dólares a Elon Musk

Los accionistas de Tesla aprobaron con un 75% de los votos favorables un paquete salarial de hasta 878.000 millones de dólares (760.000 millones ... de euros), considerada la mayor bonificación de la historia, durante la próxima década a Elon Musk, fundador y CEO de la compañía, respaldando su visión de transformar al fabricante de vehículos eléctricos en un gigante de la inteligencia artificial y la robótica.

Este pago está condicionado a que el magnate alcance diferentes objetivos al frente de Tesla, cuyas acciones subieron más de un 3% en las operaciones fuera de horario. Los objetivos de Musk para la próxima década incluyen la entrega de 20 millones de vehículos, la puesta en funcionamiento de un millón de robotaxis, la venta de un millón de robots y la obtención de hasta 400 000 millones de dólares en beneficios básicos. Pero para que él cobre, el valor de las acciones de Tesla debe aumentar primero hasta los 2 billones de dólares desde los 1,5 billones actuales, y luego hasta los 8,5 billones.

Según los analistas, la votación es positiva para las acciones de Tesla, cuya valoración depende de la visión de Musk de lograr vehículos autónomos, expandir los robotaxis en Estados Unidos y vender robots humanoides, a pesar de que su retórica política de extrema derecha ha perjudicado a la marca Tesla este año. Se esperaba ampliamente una victoria de Musk , ya que al multimillonario se le permitió ejercer la totalidad de sus derechos de voto correspondientes a su participación de aproximadamente el 15%, después de que la automotriz trasladara su sede de Delaware a Texas, donde una demanda judicial había impedido un aumento salarial anterior.

Concentración en la empresa

La decisión de conceder una prima a Musk disipará la preocupación de los inversores de que la actividad política y la gestión de sus otras empresas, como el fabricante de cohetes SpaceX y la startup de inteligencia artificial xAI, hayan diluido la atención del fundador de la compañía. El consejo de administración y muchos inversores que respaldaron la medida han afirmado que el paquete de casi un billón de dólares beneficia a los accionistas a largo plazo, ya que Musk debe garantizar que Tesla alcance una serie de hitos para recibir el pago.

El paso dado por la multinacional de automóviles ha sorteado escollos importantes, como la oposición de algunos inversores importantes, incluido el fondo soberano de Noruega. Según el nuevo plan, Musk podría ganar hasta 878 mil millones de dólares en acciones de Tesla en 10 años. Musk recibiría hasta 1 billón de dólares en acciones, pero tendría que realizar algunos pagos a Tesla.