¡QUE ACABE YA 2018, POR FAVOR!

Las últimas semanas de este ejercicio se han convertido en una auténtica pesadilla para ahorradores/inversores. Las caídas de las cotizaciones y de los valores liquidativos de los fondos están siendo tan grandes que el responsable de una de las más importantes sociedades de valoración de fondos recomendaba que no se consultaran estos datos y nos olvidáramos de ellos por un tiempo. Sólo se espera el comienzo del nuevo año en la esperanza de que cambie esta tendencia que nos ha llevado a pérdidas desconocidas en una década. El problema es que en el horizonte no se disipan los nubarrones que tienen sobrecogidos a los mercados. Si uno lee los muchos artículos que aparecen en estas fechas sobre la estrategia inversora ante el próximo ejercicio, concluye que no hay nada claro.

La mayoría de los expertos sigue apostando por la Bolsa, aunque inmediatamente añaden que es necesario, más que nunca, ser «selectivos». Como si hubiera alguien en los últimos tiempos que se atreviera a poner un euro en el mercado sin analizar medianamente las posibilidades de rentabilidad futuro de cada valor.

Ser selectivos quiere decir hoy que no se nos ocurra invertir en valores o fondos del sector bancario, que desde diciembre de 2017 han perdido un 71% de su valor, ni en medios de comunicación (-67%), ni en telecomunicaciones (-60%). Las que mejor han salido de esta crisis han sido las empresas de transporte y distribución que en el mismo periodo han triplicado su valor; las de textil, vestido y calzado, que lo han duplicado; y las de bienes de consumo (156%).