Victoria para la afición Belcher rematando por encima del bloqueo de Cajasol. :: DONÉZAR El OSACC Haro Rioja Voley vence por 3-1 a un combativo Cajasol Juvesa ÓSCAR SAN JUAN HARO. Domingo, 2 diciembre 2018, 11:02

Casi una hora de juego en el Polideportivo El Ferial hasta que la afición local, magnífica en la parte que le toca, animando a su equipo durante todo el partido, viera a sus jugadoras ponerse por delante en el marcador. Esto muestra las dificultades que OSACC Haro Rioja ya sabía que se encontraría con un rival cuya clasificación no refleja su juego en la tarde de ayer. Finalmente la victoria cayó del lado riojano por un marcador de 3-1

3 HARO 1 CAJASOL OSACC Haro Rioja Voley Palacios, Belcher, Barceló, Monzón, Sanchís, Strickland, Etxebarría, Cengotitabengoa, Calvo, Soares, Bulgarella y Tatiana Cajasol Juvesa Voley Figueroa, Fernández, Porras, Medina, Martínez, Nieto, Ruiz, Rodríguez, García, García Vega, Vallecas, Pinedo y Ruiz Sets Set 1 (24-26 en 30 minutos). Set 2 (25-21 en 27 minutos). Set 3 (25-22 en 26 minutos). Set 4 (25-23 en 26 minutos). Árbitros Robles García C. y Soria Ibazeta J. Incidencias 480 espectadores

Las jugadoras del Haro Rioja comenzaron el partido con nervios, sin lograr buenas construcciones en ataque y con muchos errores. De ello se aprovechó un Cajasol que sin hacer grandes alardes pudo mantener la ventaja en todo el primer parcial que culminaría con una fantástica finta de Figueroa.

El segundo set no empezaba mucho mejor para las jarreras. Pero todo cambió cuando Alberto Avellaneda pedía tiempo muerto con 12-15 en contra. Un parcial de 7-0 sumado a un gran bloqueo local y los remates de Denisse Belcher eran suficientes para que Haro Rioja Voley igualara el partido. En el inicio del tercer set aparecerían las dudas iniciales para las locales obteniendo Cajasol su máxima ventaja, 5-11. Pero el equipo local viviría una nueva resurrección apoyado por una incansable afición que junto a los remates y bloqueos de Sofía Bulgarella llevaba al OSACC a ponerse por delante.

En el cuarto set la buena defensa del Haro unido a los remates de Sofía Bulgarella y Bercher, y apoyados en un gran bloqueo serian suficientes para ganar el cuarto set y ganar el partido por 3-1. «El plus anímico que nos dio el público fue lo que nos permitió llevarnos los sets». Así de categórico se mostraba Avellaneda. Cuando el juego no es el mejor, un equipo ganador necesita una gran afición que le acompañe en los días no tan buenos. La afición del OSACC Haro Rioja Voley volvió a demostrar que lo es.