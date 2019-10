La Supercopa mide el proyecto del May Deco La plantilla del May Deco Logroño durante la presentación oficial del equipo celebrada el pasado martes. / miguel herreros El equipo logroñés disputa el primer título de la temporada hoy en Tenerife | Esther López Arroyo se estrena oficialmente como entrenadora del conjunto riojano ante el Sanaya Libby's canario DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 5 octubre 2019, 08:50

Mame Diouf, Janine Sandell, Sara Hernández, Patricia Suárez, Silvia Araco, María Schlegel, Vicky Savard y Nira Pérez, entre otras, son las jugadoras que tendrá como rivales hoy el May Deco Logroño en la disputa de la Supercopa. El pabellón Pablos Abril de Tenerife acoge a partir de las 17.00 horas el primer partido oficial de la temporada y que supone, además, el primer título de la campaña.

El May Deco Logroño viajó ayer a Islas Canarias y realizó una sesión de entrenamiento. El partido, además, supondrá el debut oficial como entrenadoras de las ex jugadoras Esther López Arroyo en el equipo riojano y de Flavia Días en el conjunto canario. «Antes hemos disputado dos torneos esta pretemporada y cada día me siento mejor, me queda mucho por aprender y poco a poco me voy soltando», confiesa Esther López Arroyo, quien después de dos años como segunda entrenadora ha dado el paso a la primera línea. Esos torneos han sido el Memorial Lorena Ojeda y el Primeros Equipos, en los que el May Deco ha ganado al OSACC Haro, Menorca y Alcobendas. En las primeras semanas al cargo del equipo logroñés la guipuzcoana considera que «hay buena sintonía con la plantilla, con mucha comunicación, lo que ayuda a que el trabajo sea mejor y más ameno».

Con respecto al partido de esta tarde, el May Deco se mide con un equipo que este año cuenta, incluso, con mayor presupuesto que el riojano. El Sanaya Libby's se ha renovado mucho y hace prever, también, un cambio en su estilo de juego, aunque ciertamente sus fichajes son jugadoras muy conocidas en la Liga Iberdrola, como la canadiense Savard, ex logroñesa. «Es un equipo muy competitivo que va a jugar en Europa y va a estar arriba en la clasificación, así que va a ser complicado ganarle, pero haremos lo posible para frenarlo», expone la entrenadora del May Deco.

Para intentar doblegar al Sanaya Libby's y defender los títulos de Supercopa, Copa de la Reina y Liga Iberdrola conquistados la pasada campaña López Arroyo también quiere imprimir un nuevo estilo de juego al equipo. «Estamos trabajando en tener mucha actitud defensiva y practicar un juego rápido», destaca la entrenadora. Para ello cuenta con la plantilla de diez jugadoras al completo. «Hemos tenido alguna pequeña lesión durante la pretemporada, pero nada grave», señala López Arroyo, y también subraya que en los partidos amistosos disputados hasta el momento «se han visto cosas buenas y estamos preparadas para hacer un buen papel en la Supercopa».