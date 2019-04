Séptima final consecutiva a la espera de rival, Barça o Feel Volley Alcobendas

El Minis de Arluy Logroño disputará su séptima final de Superliga consecutiva buscando su sexto título consecutivo y su quinto triplete, después de haber conquistado esta misma temporada la Supercopa y la Copa de la Reina, precisamente, ante el mismo rival al que ayer derrotó en la semifinal del 'play off' por el título de la Liga Iberdrola, el Dimurol Libby's La Laguna. El equipo canario ha sido el finalista en las anteriores tres campañas pero esta vez no luchará por el título, como sí harán las logroñesas.

El otro rival aún está por decidir entre el Barça y el Feel Volley Alcobendas. El equipo catalán cuenta con una ventaja de 2-0 a su favor después de los dos primeros partidos disputados y hoy se juega el tercero y que puede resultar decisivo, en Madrid. De clasificarse para la final el Barça se viviría una bonita final entre el Minis de Arluy y el equipo catalán puesto que no solo está dirigido por un viejo conocido del voleibol riojano, Hugo Gotuzzo, sino que en la plantilla azulgrana hay muchas jugadoras que han pasado por los dos equipos de La Rioja: Escamilla, Araco, Rodríguez, Brun y Maldonado.

Eso sí, en cualquier caso, habrá que esperar dos semanas para poder vivir la final. Con la celebración de la Semana Santa se detiene la competición y el 'play off' final no se disputará hasta el fin de semana del sábado 27 y el domingo 28 de abril, cuando se disputarán los dos primeros partidos en Logroño, previsiblemente en la cancha del complejo deportivo Lobete. Después de tres intensísimos partidos del Minis de Arluy contra el Dimurol Libby's, adquiriendo un ritmo de juego trepidante, con voleibol de alto nivel, dos semanas sin competir parecen demasiadas, así que el equipo riojano puede que busque algún tipo de partido amistoso para no perder el ritmo de juego adquirido en la primera fase del 'play off'.

Por otra parte, el tiempo puede servir de descanso y recuperación de algunas jugadoras que en las últimas semanas han sufrido molestias físicas, como la central colombiana Melissa Rangel y la receptora nacional Helia González. Para el presidente del Club Voleibol Logroño, Carlos Arratia, que vivió el partido desde Logroño, «disputar siete finales consecutivas y optar al sexto título consecutivo dice mucho de un equipo que siempre rinde al máximo». Para la final Carlos Arratia espera que «los partidos en Logroño sean una auténtica fiesta, como merece el equipo y la afición».