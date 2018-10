Quinta Supercopa para el Arluy La capitana del Minis de Arluy Logroño, Daniella da Silva, levanta la Supercopa lograda ayer ante todas sus compañeras de equipo. :: FERNANDO DÍAZ Ni fue un paseo ni un partido espectacular, pero las riojanas abren el curso oficial con la conquista del primero de los trofeos del 'triplete' al que aspiranEl equipo logroñés vence al Tenerife ante un Lobete lleno y suma su décimo cuarto título DIEGO MARÍN A.DIEGO MARÍN A. Domingo, 14 octubre 2018, 23:02

LOGROÑO. No fue un paseo ni mucho menos, pero ayer, en el primer partido oficial de la temporada, en el primer título en juego, el Minis de Arluy Logroño volvió a exhibir sus cartas: juega con un póquer de siete ases, las siete titulares que ponga sobre la cancha su entrenador, Juan Diego García. Y aún le quedaron en el banquillo ayer Portero, Costa, Sánchez y Rangel, de las que sólo la primera saltó a la cancha para oxigenar al equipo logroñés cuando el rival ahogaba a Savard cargándola con la recepción.

3 MINIS DE ARLUY LOGROÑO 1 FACHADAS DIMUROL Minis de Arluy Logroño Gritzbach, Evans, Pejkovic, Savard, Helia, Dani y Llabrés (líbero). También jugó Portero. Fachadas Dimurol Libby's Diouf, Sanz, Flavia, Hurst, Meñana, Suárez y Naranjo (líbero). También jugaron Urrea y Sandell. Árbitros Carlos Alberto Robles y Diana Rico, con Rafael Agustí como anotados y Daniel Gálvez, Mario Rueda, Bruno Correia y Daniel Rueda como jueces de línea, mostraron tarjeta amarilla a la jugadora visitante Sanz. Parciales 25-14 (31 m.), 25-20 (22 m.), 23-25 (28 m.) y 25-21 (26m.). Anotadoras 19: Suárez; y 18: Helia. Incidencias: más de 700 espectadores en el C.D. Lobete de Logroño. El edil de Deportes Javier Merino acudió a la entrega de premios ataviado de atleta, aún con el dorsal, tras participar en el 4º Medio Maratón de Logroño.

El Minis de Arluy conquistó ayer su quinta Supercopa y su décimo cuarto título de máxima categoría. Su rival, el Fachadas Dimurol Libby's de Tenerife, primero pareció maniatado, después, con el partido perdido con un 2-0, resurgió de sus cenizas y consiguió alargar el encuentro ganando el tercer set, pero acabó sucumbiendo en el cuarto juego, sobre todo porque, aunque las logroñesas sean 'mortales', ese defecto lo muestran muy eventualmente y debe ser exprimido al máximo para vencerlas, hacer del agujero una puerta, y eso no lo lograron las canarias. Las riojanas acabaron imponiendo no sólo su altura en la red, también su ritmo, su seguridad defensiva, sus combinaciones ofensivas, su rapidez y su regularidad.

Los dos primeros sets, en realidad, no fueron brillantes, más bien ofrecieron un mal juego protagonizado por los errores, sobre todo en el segundo. Pero en esa sucesión de fallos, quien menos yerra y más petróleo saca de las carencias del prójimo es quien gana, y en eso el Minis de Arluy tiene jugadoras con mucha experiencia a fin de extraer lo máximo con lo mínimo. Con el 13-6 el entrenador tinerfeño David Martín ya había gastado sus dos tiempos muertos. Las locales estaban dañaban a su equipo con el saque y, para colmo, un parcial de 5-0 con el servicio de Dani abrió más la herida. Lo desesperante para el rival es que no sólo las centrales del Minis de Arluy se hacen gigantes en la red imponiendo su altura, cuando la rotación las hace desaparecer de la primera línea aparece el juego de las zagueras, o viceversa, y el remedio acaba siendo peor que la enfermedad. Para empezar, un 25-14 en el primer set. Clarísimo. Y aún las canarias maquillaron el marcador gracias a las acciones de Hurst.

En el segundo set el Fachadas Dimurol se adelantó, dominó hasta el 9-13 fijándose en Savard para cargar sobre ella la recepción y tratar de anularla en ataque. Parecía lograrlo, pero Juan Diego García la cambió por Portero (as por reina en la partida de cartas) y las locales empataron a 15. Con el 19-17 fue Martín quien sustituyó a Suárez por Sandell, pero su cambio no surtió efecto y su equipo sucumbió por 25-20.

Casi la misma historia, pero a la inversa, fue el tercer set, en el que comenzaron mandando las logroñesas, que parecían tocar ya la Supercopa con el 15-12 y un parcial inicial de 5-0 con el saque de Evans y un poderoso bloqueo. Martín introdujo de nuevo a Sandell, esta vez en lugar de Hurst, sobre quien cargada entonces la recepción el equipo local, y el rumbo cambió de signo. El Tenerife empató a 16 y ganó el set por un ajustado 23-25 gracias al torbellino que supusieron Flavia en la red y Suárez y Meñana por las alas.

El Fachadas Dimurol había abierto una herida y el Minis de Arluy sangraba, sólo quedaba comprobar si el corte era superficial. Lo era. Y es que si las canarias siguieron a flote en ese a la postre último set fue por el flotador que supusieron los errores no forzados de las logroñesas. El Minis de Arluy no pudo alcanzar una ventaja superior a cuatro puntos hasta el empate a 17. El técnico tinerfeño había gastado sus dos tiempos muertos con el 13-8, pero entonces quien paró el juego fue García. Gritzbach no dejó pasar una bola con su bloqueo, incluso rebañó bolas de penalti y Helia puso la guinda con un remate blando por el ala derecha que Diouf no acertó a levantar. Con el 25-21 y el 3-1 final el Minis de Arluy comienza la campaña como terminó la anterior, venciendo al Fachadas Dimurol Libby's. Gana el partido, la Supercopa y la guerra psicológica.