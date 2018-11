El OSACC Haro Rioja Voley busca una nueva victoria en El Ferial Celebración jarrera en el partido ante Lugo. :: donézar Las jarreras, en un remozado recinto, tratarán de reencontrarse con el triunfo ante un Sant Cugat que aún no se ha estrenado en liga ÓSCAR SAN JUAN HARO. Sábado, 17 noviembre 2018, 00:54

La Liga Iberdrola regresa al Polideportivo de El Ferial con un partido vital para las locales, que quieren volver a senda de la victoria, al igual que las visitantes, el DSV Sant Cugat, que aún no conoce la victoria en la presente temporada.

El partido comenzará a las 18:00 horas y será el estreno del nuevo suelo sobre el que las jugadoras desarrollarán el juego.

Tras cosechar la semana pasada su primera derrota del curso en su visita a Las Palmas, el OSACC Haro Rioja Voley quiere aprovechar la circunstancia de jugar en casa para sumar los tres puntos y no descolgarse del Minis de Arluy VB Logroño, líder de La Liga Iberdrola y que visita la cancha del Avarca de Menorca, segundo clasificado.

Alberto Avellaneda, entrenador del conjunto jarrero dice no fiarse de un equipo que «aunque no ha ganado ningún partido ha caído en cuatro de sus cinco enfrentamientos por un marcador de 3-2, así que no debemos subestimar a un rival que nos pondrá las cosas muy difíciles». Avellaneda también destacaba de su rival que «es un equipo que se conoce a la perfección ya que la base del mismo llevan jugando juntas muchos años». La jugadora del OSACC Haro Rioja Voley, María Sanchís, sigue siendo baja por una lesión en el hombro.

El árbitro principal del encuentro será Francisco Sabroso Moratilla, que estará asistido por Hugo Suárez Ucar.