El Ocisa quiere seguir sumando en la Challenge Cup

El Ocisa Haro encarará hoy una nueva jornada de la competición europea Challenge Cup frente al Braga en el frontón de El Ferial, a las ... 20.00 horas. Se trata de la siguiente cita tras las dos victorias contra el Buducnost Podgorica conseguidas por las azules en la primera ronda con dos cómodos y rápidos triunfos.

Las de Esther López llegan, además, con sensaciones encontradas tras la derrota frente al vigente campeón liguero, el Heidelberg Volkswagen, que les hizo romper la racha después de cuatro triunfos consecutivos. Un encuentro en el que las jarreras supieron sacar la cara pero que no les sirvió para llevarse el partido en el que firmaron finalmente un 3-1.

La entrenadora del conjunto riojano ha afirmado no estar disgustada ante el resultado frente al Heidelberg debido al buen trabajo realizado: «A pesar de la derrota, creo que tuvimos la oportunidad de sacar algún punto, incluso el partido no se jugo mal. Sí es cierto que hay que ajustar algunos detalles para poder estar al nivel de los rivales».

Ese fue el segundo partido disputado la semana pasada por el Ocisa que había conseguido tumbar al Melilla el pasado miércoles tras un agónico desempate concluyendo con un 2-3, llegando por tercera vez consecutiva a conseguir la victoria en la quinta manga.

En este sentido, López ha explicado que el de hoy será un encuentro complicado, pero no da el partido por perdido: «Braga es un equipo a priori superior a nosotros, por experiencia de jugadoras a nivel individual, pero hay que jugar».

Por ello, ha destacado la necesidad de no flaquear en ninguno de los aspectos técnicos: «Sabemos que para ganar debemos hacer un partido muy completo en todas las facetas del juego». «Tenemos que seguir creciendo como equipo y estos retos nos pueden ayudar a conseguir un juego mas regular y ser mas sólidas en la competición», ha concluido.

Entradas

Las entradas para este encuentro están ya disponibles para los socios, por un precio de 10 euros, y para los no socios por 20 euros. Los menores de 12 años podrán optar a una entrada con un precio de 5 euros. Además, en el caso de que no se hayan vendido por completo, también habrá la posibilidad de adquirir una en la taquilla una hora antes del comienzo.

Para esta cita, las integrantes de categorías inferiores podrán tener acceso libre en la grada, presentando su carnet de jugadora. Por otro lado, la zona preferente estará reservada para autoridades.