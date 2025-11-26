LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
Celebración de las jugadoras del Ocisa Haro Rioja Voley en una imagen de archivo. Donézar
Voley

El Ocisa quiere seguir sumando en la Challenge Cup

El conjunto jarrero busca continuar por el buen camino en la competición europea en el partido que se disputará hoy en El Ferial frente al Braga

Laura Lezana

Laura Lezana

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:25

Comenta

El Ocisa Haro encarará hoy una nueva jornada de la competición europea Challenge Cup frente al Braga en el frontón de El Ferial, a las ... 20.00 horas. Se trata de la siguiente cita tras las dos victorias contra el Buducnost Podgorica conseguidas por las azules en la primera ronda con dos cómodos y rápidos triunfos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  2. 2 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  3. 3 La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin
  4. 4 Fallece un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  5. 5 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6 Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad
  7. 7 La Rioja clama por la unidad contra la violencia machista
  8. 8 La PAU 2026 se celebrará en La Rioja los días 2, 3 y 4 de junio
  9. 9 Herida una mujer tras atropellar a una vaca en Ezcaray
  10. 10 Infante deja la Dirección General de Calidad Ambiental para ocupar la gerencia del Consorcio de Aguas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ocisa quiere seguir sumando en la Challenge Cup

El Ocisa quiere seguir sumando en la Challenge Cup