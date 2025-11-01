El Ocisa intenta salir del último puesto de la clasificación contra el Andalucía

El Ocisa Haro Rioja Voley regresa hoy a la Liga Iberdrola y lo hace a las 12.00 horas en el pabellón Los Montecillos ... Dos Hermanas. Se mide contra el Fundación Cajasol Andalucía en un encuentro que se antoja importante para sus intereses.

El conjunto riojano llega en un momento complicado de la temporada, ya que todavía busca su primera victoria. Sin embargo, también lo hace con la satisfacción y la ilusión de haber debutado en la CEV Challenge Cup de Europa donde consiguieron su primera y brillante victoria contra el OK Buducnost el pasado jueves.

«Estamos muy contentas con el resultado. Al final es un sueño hecho realidad y empezar con esa victoria es muy gratificante para el club, los aficionados y para la ciudad de Haro, sobre todo en casa», afirmó ayer Esther López, entrenadora del Ocisa Haro. «El hecho de que hayamos ganado en Europa nos viene bien a nivel mental para adquirir un poco más de confianza de cara a al partido», continuó la dueña del banquillo riojano.

Esther López

En este momento, el equipo jarrero se sitúa en el último puesto de la clasificación, en el número 12, con solo un punto. El Cajasol Andalucía, por otra parte, se encuentra cómodo en el centro de la tabla, en el quinto puesto y con cinco puntos y a no demasiada distancia de los líderes de la clasificación, el Heidelberg-Volkswagen y el Avarca de Menorca.

Ante este encuentro, la entrenadora de las jarreras ha destacado que se va a tratar de un partido «duro». «Cajasol es un equipo que se hace grande en casa, que viene con la confianza alta y que este año está haciendo un juego rápido», afirmó sobre las jugadoras andaluzas.

Por ello, López destaca la importancia del juego desde el saque para poder dañar a sus oponentes. «Intentaremos hacerles daño desde el saque para que no puedan distribuir con comodidad y que tengamos mejor lectura del bloqueo-defensa», analizó. Ese será el primer paso para tratar de conseguir la primera victoria en liga y dar continuidad a las buenas sensaciones europeas.