LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ocisa Haro celebraba la victoria con los aficionados desplazados.
Voley | Challenge Cup

El Ocisa Haro Rioja sigue adelante en la Challege Cup

Las jarreras se impusieron cómodamente al Buducnost Podgorica y acceden a la siguiente eliminatoria

María Caro

María Caro

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:57

Comenta

Las jugadoras del Ocisa Haro Rioja Voley continúan haciendo historia. Y es que ayer se impusieron de forma cómoda a su primer rival en la Challenge Cup, el Buducnost Podgorica, en primera ronda de la competición europea, y a domicilio.

El encuentro no difirió mucho del disputado hace unos días en El Ferial, que terminó con idéntico resultado. Tampoco se excedió mucho más allá de una hora de juego, ayer 68 minutos, ante un centenar de espectadores montenegrinos y unos pocos valientes jarreros.

Buducnost Podgorica

Viktoria Đukić, Nađa Peković, Anastasija Koprivica, Diana Balai, Klara Đukić, Dušanka Petrović, Sofija Labović, Mileva Magdelinić, Sara Belojević, Elena Jovanović, Jana Šćekić, Sofija Duletić, Dunja Ćupić, Lana Rakočević, Ksenija Krunić, Milica Veličković, Lara Tošić.

0

-

3

Haro Voley

Florencia Giglio, Fernanda Gritzbach, Aurora Tur, Vega Lope, Paula Carpintero, Aída Etxebarria, Ainara Burgo, Beatriz Martins, Natalia Martins, Folgueira, Esther Manso, Jones y Vicky Vivas.

  • Sets: 0-1 (15-25), 0-2 (20-25), 0-3 (17-25)

  • Árbitros: Peter Hoger y Marco Rozej

En el primer set, las riojanas siempre se mantuvieron por delante en el marcador, excepto cuando el luminoso mostró el 6 iguales. Desde entonces, las jugadoras de Esther López tomaron carrerilla y alcanzaron los diez puntos arriba en varias ocasiones. Con un ataque limpio, y con poca oposición tras la red, el Haro se adelantó en el marcador.

Mantuvieron también la ventaja a lo largo del segundo, aunque en esta ocasión no fue tan holgada, ya que las jugadoras locales trataron de reaccionar y contener a las riojanas, pero los aciertos del conjunto jarrero decidieron el set.

Así que el tercero transcurrió rápido y fácil para las jugadoras de López, que aprovecharon los errores rivales para sentenciar el duelo.

«Estamos muy contentas con el pase, pero no ha sido nuestro mejor partido -reconocía la entrenadora jarrera al término del encuentro-. Ellas han jugado más cómodas y mejor, sabíamos que iban a arriesgar en el saque, y hemos estado incómodas porque no lo recibíamos bien», destacó.

El próximo rival será el Braga de Portugal, ante el que comenzarán la eliminatoria a finales de noviembre en Haro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia
  2. 2 Las brujas de Zugarramurdi en Logroño 2025: el programa completo
  3. 3 El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
  4. 4 Los cuatro riojanos (y medio) más ricos según Forbes
  5. 5 Love of Lesbian, Lagartija Nick, Siloé o Carlos Ares, primeros nombres para los conciertos grandes de Actual 2026
  6. 6

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  7. 7

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  8. 8

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  9. 9 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  10. 10 Logroño suspenderá durante un año la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ocisa Haro Rioja sigue adelante en la Challege Cup

El Ocisa Haro Rioja sigue adelante en la Challege Cup