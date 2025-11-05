El Ocisa Haro Rioja sigue adelante en la Challege Cup

María Caro Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:57 Comenta Compartir

Las jugadoras del Ocisa Haro Rioja Voley continúan haciendo historia. Y es que ayer se impusieron de forma cómoda a su primer rival en la Challenge Cup, el Buducnost Podgorica, en primera ronda de la competición europea, y a domicilio.

El encuentro no difirió mucho del disputado hace unos días en El Ferial, que terminó con idéntico resultado. Tampoco se excedió mucho más allá de una hora de juego, ayer 68 minutos, ante un centenar de espectadores montenegrinos y unos pocos valientes jarreros.

Buducnost Podgorica Viktoria Đukić, Nađa Peković, Anastasija Koprivica, Diana Balai, Klara Đukić, Dušanka Petrović, Sofija Labović, Mileva Magdelinić, Sara Belojević, Elena Jovanović, Jana Šćekić, Sofija Duletić, Dunja Ćupić, Lana Rakočević, Ksenija Krunić, Milica Veličković, Lara Tošić. 0 - 3 Haro Voley Florencia Giglio, Fernanda Gritzbach, Aurora Tur, Vega Lope, Paula Carpintero, Aída Etxebarria, Ainara Burgo, Beatriz Martins, Natalia Martins, Folgueira, Esther Manso, Jones y Vicky Vivas. Sets: 0-1 (15-25), 0-2 (20-25), 0-3 (17-25)

Árbitros: Peter Hoger y Marco Rozej

En el primer set, las riojanas siempre se mantuvieron por delante en el marcador, excepto cuando el luminoso mostró el 6 iguales. Desde entonces, las jugadoras de Esther López tomaron carrerilla y alcanzaron los diez puntos arriba en varias ocasiones. Con un ataque limpio, y con poca oposición tras la red, el Haro se adelantó en el marcador.

Mantuvieron también la ventaja a lo largo del segundo, aunque en esta ocasión no fue tan holgada, ya que las jugadoras locales trataron de reaccionar y contener a las riojanas, pero los aciertos del conjunto jarrero decidieron el set.

Así que el tercero transcurrió rápido y fácil para las jugadoras de López, que aprovecharon los errores rivales para sentenciar el duelo.

«Estamos muy contentas con el pase, pero no ha sido nuestro mejor partido -reconocía la entrenadora jarrera al término del encuentro-. Ellas han jugado más cómodas y mejor, sabíamos que iban a arriesgar en el saque, y hemos estado incómodas porque no lo recibíamos bien», destacó.

El próximo rival será el Braga de Portugal, ante el que comenzarán la eliminatoria a finales de noviembre en Haro.

