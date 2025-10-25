LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La menorquina Jiménez se eleva frente a Burgo y Martins. DONÉZAR
Voleibol

El Ocisa Haro cae ante un Menorca muy superior y firma su tercera derrota

Las jarreras dejaron escapar el primer set en los últimos minutos y pagaron cara la ventaja ante un eficaz rival

María Caro

María Caro

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:19

Comenta

El Ocisa Haro Rioja Voley no consigue levantar cabeza, ya que ayer cayó en El Ferial en la tercera derrota consecutiva desde el inicio ... de la temporada. Para ser justos, tampoco ha tenido suerte en los primeros emparejamientos de la temporada, ya que al equipo jarrero le ha tocado lidiar con tres de los equipos más fuertes de la Liga Iberdrola: Sant Cugat, Gran Canaria y ayer Avarca Menorca, que fue muy superior a las riojanas en todos los aspectos del juego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada
  2. 2

    Abre en la calle Segundo Arce el primer supermercado del barrio de El Campillo
  3. 3 Los defensores del Rioja se ponen la capa
  4. 4 El marcador | Los resultados de la jornada
  5. 5

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  6. 6 San Román amplía su museo al aire libre
  7. 7 Localizado el conductor que atropelló a una mujer en patinete en avenida de Madrid
  8. 8

    La ampliación de plazas de Enfermería duplica el número de alumnos riojanos
  9. 9

    Regreso al seminario de Albelda
  10. 10 Rescatado un hombre de debajo del puente de la AP-68, a la altura de Cenicero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ocisa Haro cae ante un Menorca muy superior y firma su tercera derrota

El Ocisa Haro cae ante un Menorca muy superior y firma su tercera derrota