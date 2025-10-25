El Ocisa Haro cae ante un Menorca muy superior y firma su tercera derrota

El Ocisa Haro Rioja Voley no consigue levantar cabeza, ya que ayer cayó en El Ferial en la tercera derrota consecutiva desde el inicio ... de la temporada. Para ser justos, tampoco ha tenido suerte en los primeros emparejamientos de la temporada, ya que al equipo jarrero le ha tocado lidiar con tres de los equipos más fuertes de la Liga Iberdrola: Sant Cugat, Gran Canaria y ayer Avarca Menorca, que fue muy superior a las riojanas en todos los aspectos del juego.

Fue un partido rápido en el que las jugadoras de Esther López comenzaron plantando cara a las isleñas, conteniendo el marcador. De hecho, fueron por delante gracias a un gran ataque de inicio protagonizado por Vivas, Folgueira y Giglio. Pero pronto el luminoso se igualó y ambos conjuntos se mostraron muy acertados desplegando un buen juego ofensivo. El equipo técnico jarrero pidió un tiempo para tratar de rematar el parcial, pero fue el Avarca Menorca con Grajales quien, tras un error de saque de Giglio, dio el set a las menorquinas.

OCISA HARO Florencia Giglio, Fernanda Gritzbach Aurora Tur, Vega Lope,Paula Carpintero, Aída Etxebarría, Ainara Burgo, Beatriz Martins, Natalia Martins, Sara Folgueira, Esther Manso y Geneve Jones. 0 - 3 MENORCA Ivone Martínez, Marina Saucedo, Patricia Rodríguez, Marcella Amaral, Samira Sulser, Alba Koehler, Carlota Echávarri, Sofía Neves, Carla Jiménez, Camila Hiruela, Alba Ortiz, Laura Vanessa Grajales. Sets: 0-1 (24-26), 0-2 (15-25), 0-3 (17-25).

Árbitro: D. Correa y F. Sabroso.

Incidencias: Tercera jornada de la Liga Iberdrola

En el segundo, aunque comenzó igualado, las jugadoras de José Llorens tomaron la delantera a partir del empate a cuatro. Muy motivadas y con un efectivo nivel táctico, comenzaron a encadenar puntos de ataque mostrándose muy superiores a las riojanas y finalizando el set rápidamente y casi sin despeinarse.

Con dos sets en contra, las jugadoras jarreras buscaban en el apoyo de su afición un impulso para revertir el partido. Durante los primeros minutos ambas formaciones aguantaron sobre la cancha, pero el Menorca se mostraba más incisivo. Después de tres puntos de ataque, las visitantes cometieron varios errores seguidos que facilitaron el 6 iguales.

Pero las isleñas recuperaron el carácter que ya habían mostrado en parte del segundo set para hilar con tantos de ataque el camino hasta la victoria de forma contundente. Una buena defensa y un gran contraataque decidieron el rumbo de los tres puntos que, una jornada más, se fueron lejos de Haro.