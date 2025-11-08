El Ocisa Haro logra su segunda victoria consecutiva ante el Sayre

El Ocisa Haro Rioja Voley logró el segundo triunfo de la temporada, y de forma consecutiva. Fue en el frontón El Ferial, ante 510 espectadores, ... de nuevo, por tres sets a cero.

El rival, el Sayre La Ballena, al que no se imponían desde hacía dos temporadas, plantó cara durante todo el encuentro, pero las riojanas se mostraron superiores en todas las facetas de juego. Sin embargo, el Ocisa Haro se encontró con más dificultades de las previstas sobre el papel, ya que se enfrentaban al colista de la Liga Iberdrola.

El primer set fue para las jarreras, pero se mantuvo la igualdad durante la mayor parte del parcial. De hecho, fueron las canarias quienes inicialmente adquirieron ventaja, hasta el 18 iguales. Entonces, las jugadoras de Esther López reaccionaron, en el momento clave, la recta final del set. La defensa de Sayre comenzó a diluirse y gracias a una buena actuación de Gritzbach y Folgueira, las riojanas se adelantaron en el marcador.

Ocisa Haro Florencia Giglio, Fernanda Gritzbach, Aurora Tur, Vega Lope, Paula Carpintero, Aída Etxebarria, Ainara Burgo, Beatriz Martins, Natalia Martins, Folgueira, Esther Manso, Jones y Vicky Vivas. 3 - 0 Sayre La Ballena María Vela, María Sanjurjo, Sina Stöckmann, Cristina Redondo, Sullie Sundara, Ángeles Ligorria, Cicily Hidalgo, Inmaculada Lavado, Marina Martí, Kaycee O'Dell, Laura Juan, Lidia Figueira, Sasha Rivero. Parciales 1-0 (25-23), 2-0 (25-18), 3-0 (25-19)

Árbitros: Rubén Sánchez y Diego Rodríguez del Pozo.

En el segundo set, el Haro salió más cómodo después de haber revertido el marcador en los últimos minutos. Pronto adquirieron una ventaja que alcanzó hasta los seis puntos con la que prácticamente terminaron el parcial.

Con el 21-17 un bloqueo sobre Lavado amplió la distancia para las jarreras. Pero las canarias recortaron la ventaja, ya que en los minutos críticos Sundara encontró un hueco en la defensa local. Sin embargo, no se movieron del 18, gracias a una buena actuación de Gritzbach que dio también el segundo set para las jugadoras locales.

La tercera manga comenzó con un bombardeo de bloqueos que dañó seriamente el marcador del Sayre. El técnico canario, Nicolás Montalbán, solicitó entonces un tiempo para tratar de contener la buena defensa del Haro, pero no sirvió de mucho.

Sundara fue la jugadora destacada, una vez más, del conjunto visitante en este set, con unos letales remates que incluso le llevaron a disculparse en algún momento con las jugadoras riojanas.

Las jugadoras del Haro trataban de adquirir una ventaja que las facilitase los minutos finales y, con ello, el final del partido, pero pequeños errores impedían que la distancia se ampliase, más allá de los cinco puntos.

Cuando se acercaban a la zona crítica el marcador señalaba 21-16, unas cifras claramente ventajosas para las de Esther López, con las que aspiraban a cerrar el partido, pero Sundara aparecía de nuevo para avanzar en el marcador visitante, tras el que vino un punto más.

Esther López solicitó un tiempo con el 21-18, intentando atar el tercer set y sumar así una nueva victoria que le alejase de los puestos bajos de la tabla.

Tras ello, el ataque de las de Montalbán cobró fuerza, y se aferraban a la posibilidad de dilatar el partido.

Un remate de las canarias que marchó fuera puso el 24-19 en el marcador y el último punto llegó por parte de Florencia Giglio, dando la merecida victoria al conjunto jarrero.