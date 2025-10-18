El Ocisa Haro no encuentra su mejor versión y cae otra vez

No ha comenzado bien la temporada para el Ocisa Haro Rioja Voley, que encadena dos derrotas en otros tantos partidos disputados. Esta vez cayó en ... Gran Canaria ante un Emalsa venido a menos, pero que fue muy superior al cuadro riojano.

El partido comenzó con varios errores locales que hicieron posibles las primeras ventajas del equipo jarrero, que tuvo en Vivas a su mejor anotadora (3-5). Dos puntos consecutivos de la receptora venezolana pusieron la renta más amplia para su equipo (4-7) y supusieron el despertar del equipo anfitrión. Comandadas por Suárez y Corelli, las jugadoras de Juan Diego García lograron un parcial de 5-0 que volteó el tanteador (9-7).

Comenzó a funcionar el Emalsa con Scherer a los mandos y Esther López se vio obligada a parar el partido con 11-8. Mejoró sus prestaciones la rotación de la escuadra jarrera, que consiguió igualar el set tras unos buenos puntos de Sara Folgueira. Sin embargo, un gran turno de saque de Saray Manzano volvió a poner tres arriba al conjunto canarión (18-15). Ya no se dejó remontar el equipo grancanario, que incrementó la diferencia hasta el final del set, gracias a un juego coral muy efectivo (25-21).

Emalsa Gran Canaria Scherer (1), Corelli (10), Beatriz Suárez (10), Brown (7), Indrova (13), Saray Manzano (15) y Meñana (líbero). También jugó Arcos. 3 - 0 OCISDA Haro Voley Martins (2), Sara Folgueira (7), Gritzbach (3), Silva (7), Vivas (18), Giglio (4) y Etxebarria (líbero). También jugaron Burgo, Carpintero y Tur (1). Árbitros: Souto Jiménez y Romero Martínez (Colegio balear).

Marcador: 1-0: 25-21 (33'). 2-0: 25-19 (27'). 3-0: 25-23 (30')

El siguiente acto fue muy similar. Dominio inicial del cuadro riojano (5-8) y resurgir local cuando marchaba tres puntos abajo, esta vez después de un tiempo muerto solicitado por su entrenador. Como ocurriera en el primer set, cuando mejor le iban las cosas al Ocisa desapareció de la cancha. Esta vez fue con el servicio de Indrova. Y porque falló ella misma el servicio. Un parcial demoledor de 9-1 que obligó a Esther López a gastar sus dos tiempos muertos y dejó muy tocada a Vivas en la recepción. Con el viento a favor, el equipo amarillo no tuvo problemas para hacerse con el segundo acto (25-19).

La tercera y, a la postre, última manga fue la más igualada de todas. Durante muchos minutos dominó nuevamente el Haro, esta vez con ventajas superiores a las que tuvo en los sets anteriores (4-9), pero acabó viendo cómo su rival, de nuevo, conseguía pasarle por encima. Esta vez la remontada llegó en los instantes finales, tras el empate a 23. Y estuvo comandada, contra pronóstico, por la central local Brown, quien sumó tres de los siete puntos finales.