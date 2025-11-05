El Ocisa Haro busca en Montenegro su segunda victoria en la Challenge Cup

El Ocisa Haro Rioja Voley se enfrenta esta tarde a partir de las 17.00 horas al OK Budućnost en Podgorica (Montenegro). Será el segundo ... duelo europeo para las riojanas, después de la aplastante victoria que protagonizaron en el primer encuentro de la Challenge Cup, celebrado en el recién renovado polideportivo de El Ferial.

La victoria por tres sets a cero fue un inicio soñado, un partido rápido de poco más de una hora en el que a las riojanas les salió todo lo que intentaron. En palabras de su entrenadora, Esther López, tras el partido, «poder haber sumado esta victoria es importantísimo».

A pesar del juego desplegado, para López el conjunto podría haber estado más nervioso, algo que valoraron los días anteriores. Sin embargo, conforme avanzaba el partido se fueron soltando, arriesgaron con el saque y poco a poco fueron jugando más cómodas.

A pesar de la victoria inicial, López no estaba convencida de poder repetirla. «Esto no ha hecho más que empezar, podemos perder en Montenegro. Al final, esto es un mundo, es deporte y todo puede pasar. Ahora contamos con la satisfacción de haber conseguido la victoria en casa, en el estreno. Pero tenemos que seguir trabajando día a día para que este equipo sea lo más fuerte posible y fluyamos mejor en el juego».

Y es que las jugadoras riojanas conocían la primera victoria de la temporada ante el Podgorica, después de tres derrotas consecutivas desde el inicio, algo que les dio ánimos y fuerza para afrontar la cuarta jornada.

En Dos Hermanas, el sábado, las azules se impusieron por 2-3 tras un duelo intenso gracias a una acertada reacción final ante Fundación Cajasol Andalucía.

Tras esta buena racha concentrada en pocos días, Vicky Vivas se fue incluida en el siete ideal de la jornada como mejor atacante y máxima anotadora, con 33 puntos.