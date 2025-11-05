LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El OCISA Haro Rioja Vóley celebra la victoria tras enfrentarse al OK Buducnost de Montenegro EFE
Voleibol

El Ocisa Haro busca en Montenegro su segunda victoria en la Challenge Cup

María Caro

María Caro

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:01

Comenta

El Ocisa Haro Rioja Voley se enfrenta esta tarde a partir de las 17.00 horas al OK Budućnost en Podgorica (Montenegro). Será el segundo ... duelo europeo para las riojanas, después de la aplastante victoria que protagonizaron en el primer encuentro de la Challenge Cup, celebrado en el recién renovado polideportivo de El Ferial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  2. 2

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  3. 3 El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
  4. 4 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  5. 5 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  6. 6 La Rioja pide «ayuda» al Gobierno de España para «encontrar más médicos»
  7. 7 Las brujas de Zugarramurdi en Logroño 2025: el programa completo
  8. 8 El jurado absuelve al hombre acusado de matar a su mujer en Los Lirios
  9. 9 Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión
  10. 10 El acusado de intentar matar con dos puñaladas a un hombre en Nájera acepta 3 años y nueve meses de cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ocisa Haro busca en Montenegro su segunda victoria en la Challenge Cup

El Ocisa Haro busca en Montenegro su segunda victoria en la Challenge Cup