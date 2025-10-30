El Ocisa arranca imparable en Europa

El Ocisa Haro Rioja Voley firmó este jueves un encuentro soñado en el que las cosas salieron rodadas y en el que la victoria ... resultó cómoda frente al OK Buducnost.

El arranque de este esperado encuentro fue igualado y con fuerza debido a las ganas y la ilusión que suponía para ambos conjuntos, que también cometieron varios errores en ese inicio por los nervios.

Contó el Ocisa con una Vivas muy centrada en el ataque y capaz de conectar unos remates que fueron, como de costumbre, muy difíciles para las jugadoras rivales. El bloqueo fue otra de las claves de un arranque en el que destacó especialmente la actuación de Fernanda Gritzbach para defender la zona local.

Ocisa Haro Giglio, Gritzbach, Aurora Tur, Vega Lope, Carpintero, Etxebarria, Ainara Burgo, Beatriz Martins, Natalia Martins, Folgueira, Esther Manso, Jones y Vivas. 3 - 0 Buducnost Petrovic, Krunic, Viktoria Djukic, Velickovic, Sofija Labovic, Magdelinic, Duletic, Elena Jovanovic, Nadja Pekovic, Dunja Cupic, Rakocevic, Koprovica, Diana Balai y Kiara Dukic. Sets: (1-0) 25-14; (2-0) 25- 12; (3-0) 25-12.

Árbitros: Sofia Rodrigues y Mathilde Hayaux du Tilly.

Incidencias: 700 espectadores.

Sin embargo, las de Montenegro no cejaron en su empeño y siguieron de cerca al equipo jarrero. Sin embargo, hacia la mitad del set las de Esther López consiguieron una ventaja de siete puntos que hizo que aumentara su confianza y su desempeño por llevarse el primer punto del choque.

Una finta de Natalia Martins puso el 24 y un bloqueo de Gritzbach dio la victoria de este manejable primer set para el equipo azul. Ese parcial animó a un público que empezó a creer en las posibilidades de victoria.

El inicio del segundo set resultó se solventó de manera rápida para las riojanas. Amasaron una ventaja inicial de 9-1 y después fueron jugando con ella durante el set. De nuevo, Gritzbach destacó pero no solo con sus bloqueos, ya que puntuó con varios remates que fueron dando ese colchón a las de López. Las jugadoras de Buducnost en ningún momento bajaron los brazos y lucharon hasta el final en algunos largos intercambios, pero la superioridad del Ocisa fue palpable. Cuando el Haro llegó a la veintena la ventaja ya era de once puntos y un arriesgado remate de Giglio dirigido hacia la esquina fue el punto que les otorgó el 2-0 en el marcador.

Sin embargo, el tercer set comenzó de una manera más atropellada para el bando local, que arrancó con la mente más nublada y firmando algunos fallos que hicieron que las de Luka Bogojevic se pusieran por delante. Una vez despejadas las dudas, las jarreras igualaron la distancia (que nunca fue superior a cuatro puntos) y siguieron percutiendo en ataque con una Vivas y una Folgueira desatadas. Esta última destacó especialmente en esta tercera manga con varios remates pero también en el bloqueo y con una finta importante en los últimos momentos del set. Otra vez, el bloqueo fue fundamental y uno de los puntos fuertes para desmontar el juego de las visitantes.

Finalmente, un remate de Aurora Tur sirvió para despachar este fugaz primer encuentro de poco más de una hora de duración. Fue ese punto el que hizo que los 700 aficionados que llenaron el frontón de El Ferial vitorearan y gritaran «¡Haro!» al son de las jugadoras, quienes devolverán la visita del Buducnost en Montenegro el próximo 5 de noviembre.