VOLEIBOL El Minis de Arluy roza la perfección Ashley Evans coloca un balón ante Patricia Llabrés, mejores colocadora y líbero de la liga / Fernando Díaz Patricia Llabrés y Ashley Evans acaban la primera vuelta como mejores líbero y colocadora DIEGO MARÍN A. Logroño Martes, 1 enero 2019, 19:25

Primera vuelta de la liga regular completada y la supremacía del Minis de Arluy Logroño continúa. Once partidos, once victorias, y todos, los 33 puntos, obtenidos. Sólo tres sets en contra. Aunque lo cierto es que la zona media de la clasificación es la más igualada de los últimas temporadas, con sólo 4 puntos de diferencia entre el segundo y el sexto clasificado, el equipo logroñés aventaja ya en 9 puntos al Barça y al IBSA 7 Palmas, que le siguen en la tabla.

Fruto del buen trabajo el Minis de Arluy ha llegado al ecuador de la Liga Iberdrola con Patricia Llabrés liderando el ranking de mejor líbero, Ashley Evans como mejor colocadora y Fernanda Gritzbach como segunda mejor central. Otro buen síntoma es que el seleccionador nacional, Pascual Saurín, ha convocado a Helia, Sánchez y Llabrés para los encuentros clasificatorios del Campeonato de Europa de 2019.

Las logroñesas despidieron el 2018 con una victoria en Lobete ante el Dimurol Libby's La Laguna, el único equipo que le ha ganado en Logroño y que le ha arrebatado algún título en los últimos años. «Este tipo de partidos siempre gusta jugarlos, entrenamos para eso, buscando la victoria. Pero lo más importante es buscar hacer bien las cosas, que es lo que nos puede dar el resultado», valoraba el entrenador del Minis de Arluy al término del partido. Y es que, por encima de las victorias, el club riojano trabaja por ofrecer un buen juego que desemboque en los ansiados buenos resultados.

«Los objetivos son ganar la Supercopa, la Copa de la Reina y la Superliga, en medio puede haber otros pero no son los más importantes», asegura Juan Diego García restando importancia a su condición de invictos. Tampoco es una obsesión permanecer así toda la campaña, basta con obtener los otros dos títulos en juego, una vez conquistada la Supercopa. La meta es conseguir un nuevo triplete, el quinto. Y a tenor de lo demostrado, de la hegemonía logroñesa, lo contrario sería, si no un fracaso, una decepción.

Pero ahora la campaña afronta dos fases, una de dos meses antes de la disputa de la Copa de la Reina y otra de varias semanas antes del 'play off', mucho terreno por delante en el que el Minis de Arluy tiene dominada la situación y debe encontrar motivación para mantener el buen juego, más este año en el que no hay competición europea. «La motivación más importante es seguir creciendo a nivel de juego, a nivel táctico, para tener el mayor número posible de armas para ponerlas en prácticas durante la Copa», advierte el entrenador del equipo logroñés, aclarando que «este periodo va a ser mucho mejor que el anterior porque no había objetivos de resultados de por medio y, ahora, tenemos la Copa de la Reina y el 'play off' por el título de la Superliga de por medio, por tanto, es una fase bastante buena y estamos muy ilusionados por empezarla ya».

Sólo hay un punto negativo en la campaña actual de las logroñesas, los errores de saque que siguen siendo excesivos: «Hacemos una puesta arriesgada y tenemos que seguir incidiendo porque queremos que sea la primera arma de ataque».