El Minis de Arluy presenta a su nueva colocadora, Ashley Evans

El Minis de Arluy Logroño presentó ayer de manera oficial a uno de sus cuatro fichajes de esta temporada, la colocadora estadounidense de 23 años Ashley Evans. Procedente de la Universidad de Purdue (Indianápolis), donde ha estudiado Ingeniería Mecánica, Evans es una jugadora de 1.85 metros que ha jugado con la selección Júnior de EEUU.

«Encontré este equipo con mi agente, supe que era el mejor de España y como he estudiado español en la Universidad, cuando recibí la oferta fue como un sueño», reconoce la propia Ashley Evans. Ella asume la complejidad del puesto de colocadora en el equipo logroñés, «la competencia es dura y debemos trabajar a diario, pero me encanta el reto, aunque no sea fácil».

Asegura que ha conectado bien con Danira Costa, la otra colocadora del Minis del Arluy, y que aquí, en apenas una semana de entrenamientos de pretemporada, «ya estoy mejorando cada día». «Hasta ahora, me encanta la ciudad, el equipo, los entrenamientos... Aún es pronto, pero en principio me gustaría quedarme y ganar los títulos», confiesa Evans.