VOLEIBOL Minis de Arluy y OSACC Haro pueden ser líderes en solitario de Superliga El equipo logroñés viaja a Cataluña para jugar contra el Barça y el jarrero se enfrenta en Madrid al Chamberí DIEGO MARÍN A. Viernes, 9 noviembre 2018, 23:52

LOGROÑO. El cruce de enfrentamientos en la cuarta jornada de la Liga Iberdrola y los resultados que se produzcan pueden dejar a los dos equipos riojanos como líderes. Y es que el Minis de Arluy Logroño viaja a Cataluña para enfrentarse al Barça, el único equipo, junto a los riojanos, que ha ganado los tres partidos disputados hasta el momento, si bien es cierto que el OSACC Haro Rioja Voley cuenta con un punto menos al haber logrado una de esas victorias por 2-3 y, por tanto, sumar 2 puntos en lugar de 3.

Si el Minis de Arluy vence al Barça y el OSACC Haro logra ganar su compromiso en Madrid, frente al Chamberí, los dos equipos riojanos quedarían al frente de la clasificación de la Liga Iberdrola, desbancando a las catalanas. De esta manera se confirmaría la supremacía riojana y devolvería este mandato a la época en la que el entonces Murillo y el Haro se disputaban los títulos nacionales.

Además, esta jornada será especialmente riojana ya que tanto Minis de Arluy como OSACC Haro se enfrentan a unos rivales que cuentan en su plantilla con viejos conocidos en La Rioja. El Barça ha compuesto una notable plantilla en base al entrenador Hugo Gotuzzo, ex técnico del Haro. Y en esa plantilla destacan ex jugadoras azules bien conocidas por Gotuzzo, como Silvia Araco, Raquel Brun y Rocío Gómez y, también, ex jugadoras logroñesas, como Patricia Rodríguez, Ana Escamilla y Camila Maldonado.

El Barça ha iniciado la competición con mucha seguridad, venciendo por 3-1 al Dimurol Libby's La Laguna. Para la victoria del Minis de Arluy será esencial que su entrenador, Juan Diego García, recupere a jugadoras como Helia y Dani, bajas en el último partido ante Alcobendas.

Por otra parte, el Madrid Chamberí, equipo recién ascendido a la Liga Iberdrola, cuenta como entrenador con Manuel Berdegué, con el que el Haro logró su primer título. Entre sus jugadoras no hay grandes nombres, quizá sólo la opuesta Paula Pérez. En pretemporada, en el Torneo Virgen de la Vega, el equipo jarrero ya venció al madrileño, que se encuentra en la mitad de la clasificación con una sola victoria, la lograda por 2-3 a domicilio ante el Emevé de Lugo, aunque en la última jornada arañó un punto ante el IBSA 7 Palmas.