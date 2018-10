El Minis de Arluy juega hoy en Sevilla Lunes, 15 octubre 2018, 10:50

El Minis de Arluy Logroño debuta como visitante y lo hace a partir de las 12 horas en el pabellón Los Montecillos de Sevilla frente al Cajasol Juvasa, el equipo revelación de la pasada temporada y que se ha reforzado notablemente para esta nueva campaña. De hecho, en la plantilla andaluza hay varias ex jugadoras de los equipos riojanos, como la ex logroñesa María Figueroa y las ex jarreras Paola Martínez, Carlota García Conrado y Rocío Ruiz. Con un plantel en el que las jugadoras españolas son protagonistas, también destaca su entrenador, José Manuel González. El equipo riojano se planta en Sevilla con su reciente quinta Supercopa, pero el Cajasol Juvasa ya le puso en dificultades en su cancha el año pasado, donde sólo pudo ganar por 2-3.