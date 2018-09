VOLEIBOL El Minis de Arluy honra a Lorena Ojeda Las jugadoras del Minis de Arluy Logroño posan con el trofeo del Memorial Lorena Ojeda. :: donézar El equipo logroñés vence el Memorial en el tercer partido frente al Haro Rioja Voley DIEGO MARÍN A. HARO. Martes, 25 septiembre 2018, 09:44

El Minis de Arluy Logroño se adjudicó ayer el Memorial Lorena Ojeda al vencer por 3-0 (17-25, 16-25 y 15-25) al Haro Rioja Voley en su propia casa, el polideportivo El Ferial. A pesar del aparentemente cómodo resultado para el equipo logroñés, las azules ofrecieron muy buena imagen, sobre todo gracias a una gran defensa y a una notable recepción, que hizo trabajar mucho en ataque a las jugadoras rivales.

El Minis de Arluy siempre estuvo por delante en el marcador, desde el inicio del partido, cuando arrancó con un 2-8. Las logroñesas aplicaron un saque muy duro para intentar desestabilizar la recepción y, por tanto, el juego de las locales, pero el Haro consiguió resolver dignamente esa faceta. No obstante, las centrales logroñesas impusieron en todo momento su altura y resolvieron en la red lo que no se había decidido antes con los saques o remates desde segunda línea. Poco a poco las visitantes fueron adquiriendo ventaja en el marcador (4-12, 7-16, 12-23), aunque en la recta final se dejaron llevar. No fue bueno el juego del Minis de Arluy al final del primer set, le costó mucho cerrar un primer parcial que logró maquillar el Haro. Un bloqueo de Rangel y un error de Aida al rematar por el ala izquierda otorgaron el primer ser a las logroñesas por 17-25.

Haro Rioja Voley Bulgarella, Vera, Soares, Belcher, Aida, Esteban y Barceló (líbero). También jugaron Cengotitabengoa, Martínez, Dulce, Monzón y Pérez. Minis de Arluy Logroño Gritzbach, Evans, Rangel, Helia, Dani, Savard y Llabrés (líbero). También jugaron Costa, Sánchez, Portero y Pejkovic. Árbitro Diego Correa, con Ángel Imas y Esther Basurto como anotadores. Parciales 17-25, 16-25 y 15-25. Anotadoras 13: Heia; y 6: Cengotitabengoa y Belcher. Incidencias Un centenar de espectadores en el polideportivo El Ferial de Haro.

El segundo juego volvió a mostrar el dominio de las visitantes sobre la cancha desde los primeros compases (9-18), aunque por momentos, en determinados puntos, la lucha era un cara a cara. En el Haro brillaron Aida y Esteban, cuyas anotación fueron importantes. En este parcial se llegó a ver a un Minis de Arluy con hasta cinco de las seis jugadoras de cancha antiguas militantes del Haro (Llabrés, Portero, Dani, Helia y Costa).

Las azules ofrecieron muy buena imagen, sobre todo gracias a una gran defensa Las centrales logroñesas impusieron su altura y resolvieron en la red lo no arreglado antes

El tercer set comenzó con el Haro adelantándose con un 1-0 gracias al tanto de Esteban. Las locales mantuvieron la igualdad hasta el 10-10 gracias al juego de la colocadora Vera, pero un tanto directo de Savard (10-14) y un bloqueo de Gritzbach (10-15) rompieron el partido, que finalizó con un claro 15-25.