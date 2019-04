VOLEIBOL El Minis de Arluy aspira a su sexta liga consecutiva Las jugadoras del Minis de Arluy Logroño celebran un tanto en Lobete. / Jonathan Herreros Las logroñesas se enfrentan al Barça hoy a las 18 y mañana a las 12 horas en Lobete con intención de lograr su quinto triplete | El entrenador azulgrana, Hugo Gotuzzo, declara que, si el equipo riojano juega bien, tendrán «que dar el 200%» DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 27 abril 2019, 09:51

El Minis de Arluy Logroño inicia hoy el 'play off' final por el título de la Liga Iberdrola ante el CVB Barça. El primer partido se disputa esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en la cancha de Lobete de la capital riojana, mientras que el segundo encuentro se celebrará mañana a partir de las 12.00 horas, en el mismo escenario. El tercero se jugará el próximo fin de semana en Barcelona, así como el cuarto, si es necesario. Sólo si se disputara un quinto partido, la final regresaría a Logroño. Ya el 11 de mayo.

El vencedor será el equipo que antes logre tres victorias. El Minis de Arluy llega con la experiencia de haber disputado las últimas seis finales, habiendo perdido sólo una, la primera, ante el Haro, en el 2013. Desde entonces, todo victorias, primero ante el GH Leadernet de Pamplona y después ante el Dimurol Libby's de Tenerife. Para el Barça es la primera final, algo que puede jugar en su contra, mientras que para el equipo logroñés puede suponer conquistar su décimo sexto título de máxima categoría.

Eso sí, que el equipo no tenga experiencia en ganar títulos no quiere decir que sus jugadoras no la tengan. Y es que, precisamente, en la plantilla catalana hay varias jugadoras que han pasado con éxito por los equipos riojanos, como Araco, Brun, Maldonado, Gómez, Escamilla y Rodríguez. A ellas, y otras jugadoras, hay que añadir un entrenador que conoce a la perfección el voleibol en La Rioja por sus dos buenas etapas en Haro, el argentino Hugo Gotuzzo.

«Llegamos a la final con mucha ilusión», reconoce Hugo Gotuzzo, quien admite la superioridad del Minis de Arluy, pero eso no le hace renunciar a optar al título: «Golpe a golpe estamos en desventaja, así que tendremos que plantear cambios de ritmo e intentar parar a algunas jugadoras, aunque eso es muy difícil». Tan consciente es Gotuzzo de la calidad del equipo logroñés que asegura que, «si juegan bien, nosotros tenemos que dar el 200% para hacerle frente, pero esperamos poder plantear dificultades».

«Mucho respeto»

Para intentar tener opciones de arañar alguna victoria en Logroño que dé ventaja al Barça su técnico reconoce que, «dentro del reglamento, usaré todas las posibilidades, siempre con mucho respeto al rival, pero con la intención de ganar». El equipo catalán tiene un mérito añadido, y es que cuenta con la única plantilla sin extranjeras en la Liga Iberdrola, si bien es cierto que las jugadoras nacionales con las que cuenta son de calidad contrastada, como Mabel Caro y Ana Escamilla, que han sido convocadas por el seleccionador nacional, Pascual Saurín.

Gotuzzo atribuye todo el mérito de la excepcional temporada que ha realizado su equipo a las jugadoras. «Cuando llegué sólo me quedé con tres, lo que implicó buscar a otras. Encontré buena respuesta y formamos un grupo que ha trabajado muy bien esta temporada. Las que juegan son ellas», expone el técnico argentino con humildad. Las azulgranas finalizaron la liga regular en segunda posición y eliminaron por 3-0 al Feel Volley Alcobendas en una semifinal «muy dura y exigente». «No lo esperábamos ni en los mejores pronósticos, aunque hemos trabajado mucho y es muy bonito poder disputar la final», declara Gotuzzo, y añade, como clave del éxito de su Barça, que «no hemos perdido puntos tontos, ningún equipos nos ha ganado por 3-0 ni barriéndonos de la cancha, sólo perdidos un partido en la segunda vuelta y fue en Logroño».